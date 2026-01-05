본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

용품/장비

'돌격대장' 황유민, 매드캐토스 입는다

노우래기자

입력2026.01.05 17:00

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 LPGA 진출 의류 후원 계약
신지애, 양용은과 함께 글로벌 앰배서더
오는 29일 LPGA 투어 왕중왕전서 데뷔

'돌격대장' 황유민이 가슴에 '행운의 고양이'를 품고 미국 무대에 선다.


글로벌 스포츠 콘텐츠 기업 왁티의 골프 의류 브랜드 매드캐토스는 5일 황유민과 의류 후원 계약을 했다고 발표했다. 매드캐토스는 "황유민이 신지애, 양용은 등과 함께 매드캐토스 글로벌 앰배서더를 맡는다"며 "차세대 아이콘인 황유민의 합류는 매드캐토스의 여성 투어 및 글로벌 확장 전략에 중요한 전환점이 될 것"이라고 기대했다.

황유민이 의류 브랜드 매드캐토스와 후원 계약을 한 뒤 포즈를 취하고 있다. 매드캐토스 제공

황유민이 의류 브랜드 매드캐토스와 후원 계약을 한 뒤 포즈를 취하고 있다. 매드캐토스 제공

AD
원본보기 아이콘

황유민은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 3승을 거둔 선수다. 작은 체구에도 시원한 장타와 공격적인 플레이를 앞세워 당돌한 플레이를 펼친다. 최근 2년 연속 KLPGA 인기상을 받았다.

황유민은 지난해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 후원사 초청 선수로 우승, 올해 LPGA 투어로 활동 무대를 옮긴다. 그는 "디자인뿐 아니라 경기력에도 도움이 될 것"이라며 "매드캐토스의 브랜드 정체성인 '미친 몰입'처럼 저도 골프에 대한 미친 몰입으로 올해 좋은 모습을 많이 보여드리겠다"고 밝혔다.


황유민은 오는 29일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 LPGA 투어 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언십에 출전한다. 작년 우승자들만 출전하는 왕중왕전이다. 디펜딩 챔피언은 김아림이다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기