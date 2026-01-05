'돌격대장' 황유민, 매드캐토스 입는다

올해 LPGA 진출 의류 후원 계약

신지애, 양용은과 함께 글로벌 앰배서더

오는 29일 LPGA 투어 왕중왕전서 데뷔

'돌격대장' 황유민이 가슴에 '행운의 고양이'를 품고 미국 무대에 선다.

글로벌 스포츠 콘텐츠 기업 왁티의 골프 의류 브랜드 매드캐토스는 5일 황유민과 의류 후원 계약을 했다고 발표했다. 매드캐토스는 "황유민이 신지애, 양용은 등과 함께 매드캐토스 글로벌 앰배서더를 맡는다"며 "차세대 아이콘인 황유민의 합류는 매드캐토스의 여성 투어 및 글로벌 확장 전략에 중요한 전환점이 될 것"이라고 기대했다.

황유민이 의류 브랜드 매드캐토스와 후원 계약을 한 뒤 포즈를 취하고 있다. 매드캐토스 제공 AD 원본보기 아이콘

황유민은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 3승을 거둔 선수다. 작은 체구에도 시원한 장타와 공격적인 플레이를 앞세워 당돌한 플레이를 펼친다. 최근 2년 연속 KLPGA 인기상을 받았다.

황유민은 지난해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 후원사 초청 선수로 우승, 올해 LPGA 투어로 활동 무대를 옮긴다. 그는 "디자인뿐 아니라 경기력에도 도움이 될 것"이라며 "매드캐토스의 브랜드 정체성인 '미친 몰입'처럼 저도 골프에 대한 미친 몰입으로 올해 좋은 모습을 많이 보여드리겠다"고 밝혔다.

황유민은 오는 29일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 LPGA 투어 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언십에 출전한다. 작년 우승자들만 출전하는 왕중왕전이다. 디펜딩 챔피언은 김아림이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



