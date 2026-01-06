한경협, 日경단련·동서대와 '지역 발전과 한·일 민생 파트너십의 새로운 시대' 세미나

16일 오후 1시 부산 동서대서 개최

실질적인 한·일 지역협력 방안 모색

한국경제인협회는 일본의 경제단체연합회 종합정책연구소, 부산 동서대학교와 공동으로 '지역 발전과 한·일 민생 파트너십의 새로운 미래' 세미나를 개최한다고 6일 밝혔다. 세미나는 오는 16일 오후 1시 부산 동서대학교 센텀캠퍼스 컨벤션홀에서 열린다. 참가비는 없고 한경협 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

이번 세미나는 지방자치단체와 기업의 역할을 중심으로 한·일 지역협력의 실질적인 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 한·일은 저출산, 고령화와 지방소멸 등 공통적으로 겪고 있는 사회 구조적 위기에 대응하기 위한 협력의 필요성이 커지고 있다.

세미나에선 김세현 부산연구원 인구전략연구센터장과 후지나미 타쿠미 일본종합연구소(JRI) 수석연구원이 '인구위기 시대 한·일의 지역혁신 전략'을 주제로 발표한다. 이어 우리나라 측에서는 김재권 롯데지주 지역협력팀장 겸 상무, 이민걸 ㈜파나시아 대표이사가, 일본 측에서는 후지사키 료이치 ANA종합연구소 지역연계부장 겸 이사, 사사이 유코 피아종합연구소 소장이 유통, 관광, 제조, 엔터테인먼트 등 분야별 지역 활성화 사례를 소개하며 한·일 기업 간 협력 방안을 공유할 예정이다.

종합토론에서는 장제국 동서대 총장과 후카가와 유키코 와세다대 교수가 공동 좌장을 맡고 김현석 부산대 경제통상대학 학장과 이태규 한국경제연구원 수석연구위원이 참여해 한·일 지역협력의 방향과 과제에 대해 심도 있는 논의를 한다. 이어 한·일 인재 교류와 인재육성 방향도 모색할 계획이다.





