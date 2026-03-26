[특징주]美 시마AI 파트너십 체결 소식에…노타 13%↑

인공지능(AI) 반도체 기업과의 전략적 파트너십 체결 소식에 노타 노타 close 증권정보 486990 KOSDAQ 현재가 44,750 전일대비 2,400 등락률 +5.67% 거래량 1,028,070 전일가 42,350 2026.03.26 10:09 기준 관련기사 [클릭 e종목]"노타, AI 경량화 기술 반도체 생태계로 확장" 다음달 52개사 3억2356만주 의무보유등록 해제 자금 전략 바꾸면 수익 구조도 바뀐다...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 가 13%대 강세를 보이고 있다.

26일 오전 9시 32분 기준 노타는 전 거래일 대비 13.11%(5550원) 오른 4만7900원에 거래되고 있다.

전날 노타는 글로벌 엣지 AI 반도체 기업 시마AI와 피지컬 AI 시장 확대를 위한 전략적 파트너십을 맺었다. 양사는 이를 통해 로보틱스 및 산업 현장에 쓰일 온디바이스 AI 솔루션을 구체화할 예정이다.

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양사는 피지컬 AI 구현을 위해 각사의 하드웨어와 소프트웨어 전문성을 결합할 방침이다. 컴퓨팅 환경에서 인공지능 환경을 구축하는 엣지 환경에서 피지컬 AI를 구현하려면 높은 추론 성능과 전력 효율이 요구된다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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