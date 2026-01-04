'거대 상아' 케냐 희귀종 코끼리, 54살로 자연사

슈퍼 터스커 코끼리 크레이그

땋에 닿는 상아 무게 한쪽 45㎏

동부 아프리카 케냐에서 거대한 상아를 가진 희귀종 '슈퍼 터스커' 코끼리가 죽어 현지인들이 죽음을 애도하고 있다.

3일(현지시간) 54살의 나이로 자연사한 케냐 슈퍼 터스크 코끼리 크레이그. 케냐야생동물관리청(KWS), AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

AP통신에 따르면 케냐야생동물관리청(KWS)은 3일(현지시간) 성명에서 "땅을 스칠 정도로 거대한 상아와 차분하고 위엄 있는 모습으로 전설이 된 슈퍼 터스커(Super Tusker) 코끼리 크레이그가 54살의 나이로 세상을 떠났다"고 전했다. 코끼리 보호단체인 암보셀리재단은 크레이그가 자연사했다며 "크레이그가 자연스럽게 생을 마감할 수 있도록 노력해준 모든 분께 감사드린다"고 밝혔다.

암보셀리 국립공원에서 야생의 삶 누려

크레이그는 케냐 남부 탄자니아 접경의 야생동물 보호구역인 암보셀리 국립공원에서 살았다. 이 코끼리는 야생에서 오랜 생을 살며 상아 밀렵으로부터 코끼리를 보호하려는 케냐의 노력 성공을 상징하는 존재로 자리매김했다. 또 이 국립공원의 명물로 관광객들의 큰 사랑을 받기도 했다. KWS는 차분한 성격인 크레이그가 "방문객들이 사진을 찍거나 영상 촬영을 해도 종종 차분하게 기다리는 모습을 보였다"고 설명했다.

크레이그는 2021년 맥주 제조사 이스트아프리카브루어리스(EAB)의 인기 맥주 '터스커'를 통해 공식 후원 대상이 되기도 했다고 AP통신은 전했다. 케냐 현지 방송사 NTC는 "아프리카에 남은 마지막 슈퍼 터스커 코끼리 중 하나인 희귀종"이라며 "크레이그의 죽음에 시민들의 애도가 이어지고 있다"고 보도했다.

슈퍼 터스커, 아프리카코끼리 중 1%

슈퍼 터스커 코끼리는 바닥에 닿을 정도로 매우 긴 상아를 가진 아프리카코끼리로 현재 야생에 20여 마리만 남은 것으로 추정된다. 슈퍼 터스커(거대한 상아)는 주로 40살 이상 된 수컷에서 나타나며 양쪽 상아 무게가 각각 45㎏ 이상에 길이는 땅까지 닿기도 하는 것으로 알려졌다. 이 코끼리는 모든 아프리카코끼리 중 1% 미만일 정도로 희귀하다. 과거 아프리카에서는 상아 때문에 밀렵 대상이 돼 수많은 슈퍼 터스커 코끼리가 희생됐기 때문이다. 아프리카코끼리의 평균 수명은 50~60세 정도로, 슈퍼 터스커는 50세 이상 생존하면 장수한 것이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



