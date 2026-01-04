한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
[속보]'종각역 1명 사망' 택시기사에 구속영장 신청…약물운전 등 혐의
2026년 01월 04일(일)
"곧 베트남 여행 가는데" 무심코 가져갔다간 벌금 27만원…전자담배 주의
유명인도 납치…"무서워서 못 가겠네" 흔들리는 '관광 대국' 태국
"1년간 1000명 넘게 상대"…말 많은 78세 할머니의 정체는
1개 만원에도 "빨리 주세요" 품절 대란…안성재도 쩔쩔맨 그놈의 '두쫀쿠' [주머니톡]
'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나
60년간 풀지못한 '소파 움직이기'…한국 수학자가 풀었다
서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?
'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생
