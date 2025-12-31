현역 흔들 장성군수 판세…박노원 27.4%·김한종 24.9%

한국정책연구원 장성군수 여론조사

박노원 20~30대 젊은층 지지세

김한종 70대 이상 고령자 지지 확인

민주당 후보 적합도도 박노원 1위

내년 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 장성군수 선거 여론조사에서 박노원 전 대통령비서실 행정관이 현직인 김한종 군수를 제치고 지지도 1위에 오르며 지역 정치권의 이목을 집중시키고 있다.

한국정책연구원이 지난 26일 장성군에 거주하는 만 18세 이상 남녀 515명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 박 전 행정관은 27.4%의 지지율로 선두를 차지했다. 김한종 군수는 24.9%로 뒤를 이었으며, 유성수 전 전남도의원 19.6%, 소영호 전 목포부시장 18.6%, 김왕근 조국혁신당 전남도당 수석부위원장 3.7% 순으로 나타났다. 응답률은 13.19%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.3%포인트다.

성별로 보면 우선 남성 응답자에선 박 전 행정관(26.0%)과 김 군수(25.3%)가 오차범위 내 접전을 벌였지만, 여성 응답자는 박 전 행정관이 28.8%로 김 군수(24.4%)를 앞섰다.

장성군수 후보 지지도 그래프. 한국정책연구원 여론조사 결과 인용

지역별로는 제1권역(장성읍·서삼면·북일면·북이면·북하면)에서 박 전 행정관이 28.7%를 기록해 김 군수(23.4%)를 큰 폭으로 앞질렀고, 제2권역(진원면·남면·동화면·삼서면·삼계면·황룡면)에선 두 후보가 26% 안팎의 팽팽한 지지를 보였다.

연령대별로는 20~30대 청년층에서 박 전 행정관의 우세가 두드러졌다. 반면 70세 이상 고령층에서는 김 군수가 32.6%를 기록하며 비교적 견고한 지지 기반을 유지하는 것으로 나타났다.

더불어민주당 지지층만을 대상으로 한 '민주당 후보 적합도' 조사에서도 박 전 행정관은 28.4%로 1위를 기록했다. 김 군수(26.5%)와는 오차범위 내 접전이지만, 지지도와 당내 적합도라는 두 핵심 지표에서 모두 선두에 올랐단 점에서 특히 주목된다.

이번 여론조사결과를 놓고 지역 정계에선 "박 전 행정관의 상승세가 본선까지 이어질 경우 장성군수 선거 구도 자체에도 큰 변수로 작용할 수 있다"는 전망을 하고 있다.

한편 이번 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



