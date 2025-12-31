본문 바로가기
"고사리손으로 모은 큰 사랑" 성주초 남매, 1년간 모은 저금통 기탁

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.31 12:54

부모님과 군청 방문…"추운 이웃에 전기장판 선물하고 싶어요"

경북 성주군 성주초등학교에 재학 중인 김채원·김도경 남매가 연말을 맞아 이웃사랑을 실천하며 지역사회를 훈훈하게 하고 있다.


성주군은 지난 30일, 김채원·김도경 남매가 군청을 방문해 일 년 동안 정성껏 모은 저금통을 경북사회복지공동모금회에 전달했다고 밝혔다.

성주군 제공

성주군 제공

이번 기부는 작년에 이어 올해도 이어진 것이라 그 의미를 더했다.

선남면에서 참외 농사를 짓고 있는 남매의 부모는 "아이들이 어릴 때부터 남을 돕고 배려하는 마음을 배울 수 있도록 평소 가정교육에 정성을 쏟고 있다"며 방문 취지를 전했다.


기탁식에 참여한 김채원 어린이는 "저금통에 모인 돈으로 날씨가 추워도 난방을 못 하시는 할머니, 할아버지들께 따뜻한 전기장판을 사드리고 싶다"며 "내년에도 열심히 모아 다시 오겠다"며 수줍은 미소를 지었다.


성주군 관계자는 "어린 남매의 순수한 마음이 추운 겨울 소외된 이웃들에게 큰 희망이 될 것"이라며 감사의 뜻을 표했다.

이날 전달된 성금은 경북사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득층 및 취약계층을 위한 복지 사업에 소중히 사용될 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr


