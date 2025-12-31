케네디 전 美대통령 외손녀, 35세에 희귀암으로 별세

타티아나 슐로스버그 투병 끝에 사망

존 F. 케네디 전 미국 대통령의 외손녀인 타티아나 슐로스버그. 그는 30일(현지시간) 투병 끝에 35세 나이로 별세했다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

존 F. 케네디 전 미국 대통령의 외손녀가 30대의 젊은 나이에 희귀암으로 투병하다 세상을 떠났다.

케네디 전 대통령 장녀인 캐럴라인의 둘째 딸이자 기자인 타티아나 슐로스버그(35)가 30일(현지시간) 별세했다고 케네디 도서관 재단이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 가족 명의 게시글에서 전했다.

게시글에는 "우리의 아름다운 타티아나가 오늘 아침 세상을 떠났다. 그녀는 항상 우리 마음에 있을 것"이라고 적혔으며, 사망 장소는 언급되지 않았다.

슐로스버그는 희귀암으로 투병해왔다. 그는 케네디 전 대통령이 암살당한 지 62주년이 되던 지난 11월 22일 미 시사주간 뉴요커 기고문에서 자신이 지난해 5월 딸을 출산한 직후 희귀 돌연변이를 동반한 급성 골수성 백혈병(AML) 진단을 받았다고 밝힌 바 있다.

1990년 뉴욕 맨해튼에서 태어난 슐로스버그는 미 아이비리그 명문 예일대에서 역사학을 전공했고, 영국 옥스퍼드대에서 역사학 석사학위를 취득했다. 예일대 신문사 편집장을 지낸 슐로스버그는 뉴저지주 북부 지역신문 기자로 시작해 뉴욕타임스(NYT)에 합류했으며 과학·기후 기자로 활동했다.

특히 슐로스버그는 케네디 가문의 일원 로버트 케네디 주니어 현 보건복지부 장관을 "나와 직계 가족에게는 부끄러운 존재였다"라고 공개 비판하기도 했다. 그는 백신이 자폐증의 원인이라는 근거 없는 주장을 펼친 인물로, 트럼프 2기 행정부에서 보건복지부 장관으로 임명됐을 때도 반대가 거셌다.

슐로스버그의 죽음은 유독 불행한 사건이 많았던 케네디 가문에 또 다른 비극으로 기록될 전망이다. 케네디 전 대통령의 경우 1963년 암살당했고, 그의 동생인 로버트 케네디도 5년 뒤 유세 도중 총격에 목숨을 잃었다. 케네디 전 대통령의 아들 케네디 주니어(JFK 주니어)는 38세였던 1999년 경비행기 추락 사고로 숨졌다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>