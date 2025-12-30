[속보]원안위, 새울 원전 3호기 신규 가동 허가…착공 9년만

새울원자력발전소 전경. 한국수력원자력 AD 원본보기 아이콘

원자력안전위원회는 30일 개최된 제228회 원자력안전위원회 회의에서 울산 울주에 있는 '새울 원자력발전소 3호기 운영허가안'을 의결했다고 밝혔다. 새울 3호기 운영 허가는 착공 9년 만이다. 신규 원전 허가는 2023년 9월 신한울 2호기 이후 2년여 만이다.

원안위는 지난 19일 제227회 회의에서 한국원자력안전기술원(KINS)의 안전성 심사 결과와 원자력안전전문위원회의 사전 검토 결과를 바탕으로 심의에 착수했으며, 이날 제228회 회의에서 새울 3호기가 '원자력안전법' 제21조에 따른 운영 허가기준에 충족함을 확인하고 운영 허가를 의결했다.

원안위는 이날 표결을 거쳐 새울 3호기 운영 허가안을 의결했다. 표결에서는 재적 위원 6명 중 5명이 찬성했다.





강희종 에너지 스페셜리스트



