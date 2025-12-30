본문 바로가기
강원도교육청, 2025년 12월말 퇴직 지방공무원 훈·포장 전수식

이종구기자

입력2025.12.30 11:09

정부포상·교육부 장관 표창 31명 받아

강원특별자치도교육청은 30일 도교육청 2층 대회의실에서 퇴직 지방공무원 훈·포장 전수식을 개최했다.

강원도교육청 전경.

강원도교육청 전경.

이번 전수식은 올해 12월 말 정년퇴직자와 6월 말 명예퇴직자를 대상으로 그동안의 공직 공로를 기리기 위해 마련됐으며, 정부포상과 교육부 장관 표창이 수여됐다.


수상자는 총 31명으로, 정부포상 대상자는 △홍조근정훈장 1명 △녹조근정훈장 6명 △옥조근정훈장 10명 △근정포장 7명 △대통령표창 1명 △국무총리표창 3명 등 28명이며, 교육부 장관 표창은 3명에게 수여됐다.

오성배 부교육감은 "재직 기간 동안 투철한 공직관과 사명감을 가지고 강원교육 발전을 위해 헌신해 주신 공직자 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
