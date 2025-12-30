기보, 기업銀과 '원스탑플러스보증' 출시

비대면 플랫폼 통해

보증 신청부터 대출 실행까지 원스톱

기술보증기금은 IBK기업은행과 함께 비대면 전용 보증상품인 '원스탑플러스보증'을 출시했다고 30일 밝혔다.

원스탑플러스보증은 은행의 모바일·인터넷뱅킹 등 비대면 채널을 통해 보증 신청부터 자료 제출, 보증 약정, 대출 실행까지 전 과정을 원스톱으로 처리할 수 있도록 설계된 디지털 금융 플랫폼 전용 협약보증 상품이다.

기보는 기업은행의 특별출연금 50억원을 재원으로 1000억원 규모의 협약보증을 지원한다. 기업당 최대 1억원 운전자금을 한도로 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲고정보증료(0.7%, 3년간) 등의 혜택을 제공한다. 기업은행은 대출금리를 우대 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술 사업자 중 기업은행의 비대면 채널을 통해 보증을 신청한 신규 거래 기업이다. 이번 상품 출시를 통해 양 기관은 중소기업의 디지털 기반 금융 접근성과 업무 효율성을 높이고, 비대면 중심의 금융지원 서비스를 확대해 나갈 방침이다.

김종호 기보 이사장은 "이번 보증상품 출시는 중소·벤처기업이 시간과 거리의 제약 없이 원스톱으로 기술보증을 이용할 수 있는 환경을 마련해 금융 접근성을 높였다는 점에서 의미가 크다"며 "기보는 앞으로도 금융기관과의 협업을 확대해 디지털 금융 혁신을 선도하고, 중소벤처기업의 안정적 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





김철현 기자



