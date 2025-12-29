청와대 집무 첫 날 李대통령 춘추관 깜짝 방문…소통 행보 지속 의지

기자들과 일일이 악수하며 덕담 건네

청와대에서 집무를 시작한 이재명 대통령이 브리핑룸과 기자실이 있는 청와대 춘추관을 깜찍 방문했다.

이 대통령은 29일 오후 5시께 춘추관에 들러 2층 브리핑룸과 1층 기자실을 방문해 기자들과 인사를 나눴다. 이 대통령은 출입 기자들과 일일이 악수를 하며 "새해 복 많이 받으세요"·"열심히 하세요"라며 덕담을 건넸다.

또 기자들을 향해 "용산보다 춘추관이 낫느냐"며 질문을 던진 뒤 "나는 용산보다 별로인 것 같다. 좀 좁다"고 농담을 하기도 했다. 기자들이 자주 방문해달라고 요청하자 "다음에는 통닭이라도 사 와야겠다"면서 화답했다.

앞서 이 대통령은 취임 이후 용산 대통령실에서도 기자들이 이용하는 구내식당에 깜짝 방문해 함께 식사하면서 기자들의 질문에 답변하기도 했다. 청와대로 집무실을 옮겨왔지만 용산 대통령실에서 했던 것처럼 스킨십을 이어가며 '구중궁궐'의 우려를 불식하겠다는 의지가 깔린 것으로 풀이된다.

이에 이규연 홍보소통수석은 "격식을 갖춰 방문하려고 했는데 대통령이 월 그런 것까지 하냐며 방문하시게 됐다"며 "새해에는 취임 초기처럼 대통령이 구내식당을 찾아오거나 카페에서 깜짝 티타임을 하는 시간도 마련하겠다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



