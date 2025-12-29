황영웅 팬카페 ‘해바라기 봉사단’, 동두천시장애인복지관에 온정

경기 동두천시장애인종합복지관은 지난 26일 가수 황영웅 팬카페 '파라다이스-해바라기 봉사단'의 후원으로 복지관 이용인을 위한 크리스마스 기념 케이크 나눔 행사를 진행했다.

가수 황영웅 팬카페 '파라다이스-해바라기 봉사단. 동두천시 제공

이번 후원은 크리스마스를 맞아 지역사회 장애인들에게 따뜻한 마음을 전하고자 마련됐으며, 팬카페 회원들의 자발적인 참여로 조성된 후원금으로 준비한 케이크를 복지관 이용인 250명에게 전달했다.

황영웅 팬카페 '파라다이스-해바라기 봉사단'은 가수 황영웅의 꾸준한 기부와 나눔 실천에 공감해, 팬카페 차원에서도 다양한 기부와 봉사활동을 이어가며 선한 영향력을 실천하고 있다.

이준서 관장은 "크리스마스를 맞아 전해진 따뜻한 후원에 깊이 감사드리며, 정성껏 준비된 케이크 덕분에 이용인들이 더욱 행복한 성탄절을 보낼 수 있게 됐다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



