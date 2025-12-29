KT엠모바일 "온라인 e심 구매…'모비'로 해외 데이터 로밍하세요"

한국서 '출국 전 개통 체크' 기능 지원

365일 고객센터…실시간 충전 가능

알뜰폰 사업자 KT엠모바일이 e심 데이터 로밍 '모비'를 출시하며 글로벌 영역으로 사업을 확장한다고 29일 밝혔다.

모비는 별도의 유심 교체 없이 e심을 구매해 간편하게 데이터를 쓸 수 있는 서비스다. 모비 애플리케이션이나 네이버 스마트스토어에서 원하는 상품을 구매하고 e심을 등록하면 된다. 일본·중국·베트남을 포함한 동남아 주요 국가와 미국·유럽 등 약 70개국에서 현지 도착 즉시 데이터를 사용할 수 있다.

e심 지원 단말기라면 통신사 상관없이 사용 가능하며 기존 유심을 그대로 유지해 통화와 문자는 국내 번호로 이용하고 데이터만 e심으로 설정할 수 있다.

모비의 가장 큰 차별점은 '출국 전 개통 체크' 기능이다. 앱을 통해 e심 데이터 로밍 상품을 구매한 고객은 한국에서 e심이 정상적으로 작동하는지 미리 확인할 수 있다. 출국 전 개통 체크 기능은 홍콩·마카오, 유럽 지역을 제외한 국가에 제공되며, 해당 지역 역시 내년부터 순차적으로 지원될 예정이다.

또한 365일 운영되는 고객센터를 통해 해외에서도 신속하고 안정적인 상담을 지원한다. 현지에서 데이터가 부족할 경우 실시간 충전도 가능하다.

구강본 KT엠모바일 대표는 "여행, 출장, 단기 체류 등 다양한 해외 방문객에게 모비는 가장 편리하고 믿고 쓸 수 있는 선택지가 될 것"이라고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



