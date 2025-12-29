'대전유성복합터미널' 신축공사 준공식 개최...내년 1월 중 터미널 운영

서울·인천·청주·공주 등 32개 노선 시외·고속버스 운행



지하철 구암역과 연계...접근성 뛰어나

서울·인천·청주·공주 등 32개 노선을 운행하는 대전 서북부의 새로운 관문인 '대전유성복합터미널'이 29일 준공식을 가졌다.

이날 준공식에는 이장우 대전시장과 조원휘 대전시의회 의장을 비롯해 유성구청장, 시·구의원 및 시민 등 500여 명이 참석해 오랜 기간 추진돼 온 사업의 준공을 함께 축하했다.

유성복합터미널은 대전 도시철도 1호선 구암역 인근에 총사업비 449억 원을 투입, 대지면적 1만5000㎡, 건축 연면적 3858㎡로 하루 최대 6500명이 이용할 수 있는 규모로 건립됐다.

내년 1월부터 운영될 유성복합터미널은 공공성 강화 및 안정적인 서비스 제공을 위해 대전교통공사와 민간사업자가 공동으로 운영되며, 서울, 청주, 공주 등 32개 노선의 시외·고속버스가 통합 운영될 예정이다.

또한 현재 이용 중인 유성시외버스 정류소 건물은 오는 4월까지 리모델링을 거쳐 터미널의 편의시설로 활용할 계획이다.

유성복합터미널 건립사업은 2010년부터 민간사업자 공모방식으로 추진됐으나, 장기간 사업 지연과 지속적인 여객 수요 감소, 주택경기 하락 등의 여건 변화를 고려해 2023년 2월 시 재정을 투입해 여객시설 중심의 공영터미널을 건립하는 것으로 개발계획을 변경했다.

이와 함께 주변 부지는 컨벤션 등 복합시설 유치를 위한 1만 7000㎡ 규모의 지원시설 용지와 향후 공공기관 이전에 대비한 7000㎡ 규모의 공공청사 용지도 확보돼 있어, 대중교통과의 연계를 통한 주변 상권 활성화와 일자리 창출 등 지역경제 전반에 긍정적 효과가 예상된다.

이장우 대전시장은 "사귀신속(事貴申速)의 자세로 행정력을 집중해 개발계획 변경 발표 3년 만에 신축공사를 완료하게 됐다"며 "내달 터미널 운영이 시작되면 대전 서북부 권역의 새로운 관문 역할을 할 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>