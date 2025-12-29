라이드플럭스, 프리 IPO서 200억원 확보…에이티넘·산은 참여

자율주행 소프트웨어 스타트업 라이드플럭스가 지난 12월 초 프리 IPO 라운드를 시작한 지 약 4주 만에 총 200억원의 투자를 선제적으로 확보했다고 29일 밝혔다. 이번 투자를 포함한 누적 투자 유치 금액은 약 752억원이다.

이번 투자에는 기존 주주인 에이티넘인베스트먼트가 100억원, 신규 투자자로 산업은행이 100억원 각각 참여했다. 현재까지 라이드플럭스에 투자한 주요 주주로는 에이티넘과 산업은행, 쏘카, 유안타인베스트먼트 등이 있다.

라이드플럭스는 기존 주주 및 신규 투자자들과 추가 투자에 대한 논의를 이어가고 있으며, 내년 초 프리 IPO 투자 유치를 마무리할 계획이다. 내년 하반기에는 코스닥 상장을 목표로 IPO 준비에 집중한다.

회사 측은 이번 200억원 선제 확보 이후에도 투자자들의 관심이 이어지고 있는 만큼, 최종 투자 유치 금액이 늘어날 것으로 기대했다.

이번 프리 IPO 라운드가 빠른 속도로 진행되고 있는 배경에는 라이드플럭스의 국내 최고 수준의 무인화 기술력과 함께, 경쟁사들과 달리 사업성이 높은 자율주행 트럭 시장을 중심으로 상용화 전략을 선제적으로 구축해온 점이 주효했다는 평가다.

서울 상암에서 시험운행 중인 라이드플럭스 무인 자율주행 차량. 라이드플럭스 제공 AD 원본보기 아이콘

라이드플럭스는 현재 서울 상암 일대에서 국내 유일하게 운전석을 비운 '무인 허가 기반' 자율주행 시험운행을 진행 중이다.

라이드플럭스는 상암 무인 실증을 통해 누적 2300시간 이상의 자율주행 데이터를 확보했으며, 무사고 운전을 이어가고 있다. 내년에는 공개 서비스 운행을 목표로 하고 있다.

여객 운송 분야에서도 라이드플럭스는 서울, 부산, 세종, 제주 등 전국 주요 도시에서 자율주행 대중교통 서비스를 실제 운영하며 상용화 경험을 축적해왔다.

최근 국책과제의 일환으로 레벨4 자율주행 카셰어링 실증 서비스에 돌입했으며, 향후 로보택시 등 무인 이동 서비스로의 확장을 준비하고 있다. 화물 운송 분야에서는 내년 상반기 중 삼다수 등 국내 주요 물류·제조 기업과 함께 미들 마일 자율주행 유상 화물운송을 시작할 예정이다.

박중희 라이드플럭스 대표는 "무인 자율주행 상용화를 가장 빠르게 현실로 만들어, 국내 자율주행 산업의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



