본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

한화에어로스페이스, 항우연과 '달 착륙선 추진시스템' 개발

심성아기자

입력2025.12.29 08:43

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항우연과 1033억원 규모 계약 체결
자세제어 추력기·착륙용 엔진 등 개발

한화에어로스페이스 가 한국항공우주연구원(항우연)과 함께 2032년 발사 예정인 달 착륙선의 추진시스템을 국내 기술로 개발한다. 30여년간 축적한 우주비행체 추진시스템의 개발 경험으로 대한민국의 독자적인 달 탐사 능력 확보에 기여한다는 계획이다.

한화에어로스페이스와 항우연이 함께 개발하는 '달 착륙선 추진시스템 그래픽' 이미지. 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스와 항우연이 함께 개발하는 '달 착륙선 추진시스템 그래픽' 이미지. 한화에어로스페이스

AD
원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 항우연과 1033억원 규모의 '달 착륙선 추진시스템 구성품 개발 및 조립·시험' 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.


이번 사업은 정부 달 탐사 계획의 일환으로 달 착륙선 추진시스템 설계는 항우연에서 수행하며, 한화에어로스페이스는 2032년까지 달 착륙선에 탑재되는 착륙용 엔진과 자세제어 추력기의 제작 및 시험을 포함, 추진시스템 전체 조립 및 시험을 담당한다.

달 착륙선의 연착륙을 위해서는 고도의 추력 조절 기술과 추진제를 안정적으로 취급 및 관리할 수 있는 기술이 필수적이다. 해당 요건에 부합하는 모노메틸하이드라진·사산화질소(MMH·NTO) 기반의 '이원추진시스템' 개발 기술 및 인프라를 보유한 국내 기업은 한화에어로스페이스가 유일하다.


한화에어로스페이스는 1994년 다목적 실용위성(아리랑1호)을 시작으로 32년간 차세대중형위성, 정지궤도공공복합통신위성(천리안 3호), 달 궤도선 '다누리' 등에 탑재되는 우주비행체 추진시스템을 개발하고 있다.


이번 달 착륙선 추진시스템 개발에 성공하면 해당 기술과 인프라를 중대형 달 탐사선, 화성 궤도선 및 탐사선 등 향후 추진될 국가 우주탐사 사업에도 활용할 수 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "산연협력을 바탕으로 대한민국의 독자 우주개발 역량 확보에 기여하고 나아가 우주산업 생태계를 활성화할 수 있도록 정부 우주 사업에 적극적으로 참여할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 완전히 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

WP "中, 핵탄두 생산시설 확장…전면적 군비경쟁 준비"

새로운 이슈 보기