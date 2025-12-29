한화에어로스페이스, 항우연과 '달 착륙선 추진시스템' 개발

항우연과 1033억원 규모 계약 체결

자세제어 추력기·착륙용 엔진 등 개발

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 920,000 전일대비 50,000 등락률 +5.75% 거래량 110,497 전일가 870,000 2025.12.29 09:18 기준 관련기사 [특징주]한화에어로스페이스, 달착륙선 추진시스템 개발사업 수주에 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close 가 한국항공우주연구원(항우연)과 함께 2032년 발사 예정인 달 착륙선의 추진시스템을 국내 기술로 개발한다. 30여년간 축적한 우주비행체 추진시스템의 개발 경험으로 대한민국의 독자적인 달 탐사 능력 확보에 기여한다는 계획이다.

한화에어로스페이스와 항우연이 함께 개발하는 '달 착륙선 추진시스템 그래픽' 이미지. 한화에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 항우연과 1033억원 규모의 '달 착륙선 추진시스템 구성품 개발 및 조립·시험' 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 정부 달 탐사 계획의 일환으로 달 착륙선 추진시스템 설계는 항우연에서 수행하며, 한화에어로스페이스는 2032년까지 달 착륙선에 탑재되는 착륙용 엔진과 자세제어 추력기의 제작 및 시험을 포함, 추진시스템 전체 조립 및 시험을 담당한다.

달 착륙선의 연착륙을 위해서는 고도의 추력 조절 기술과 추진제를 안정적으로 취급 및 관리할 수 있는 기술이 필수적이다. 해당 요건에 부합하는 모노메틸하이드라진·사산화질소(MMH·NTO) 기반의 '이원추진시스템' 개발 기술 및 인프라를 보유한 국내 기업은 한화에어로스페이스가 유일하다.

한화에어로스페이스는 1994년 다목적 실용위성(아리랑1호)을 시작으로 32년간 차세대중형위성, 정지궤도공공복합통신위성(천리안 3호), 달 궤도선 '다누리' 등에 탑재되는 우주비행체 추진시스템을 개발하고 있다.

이번 달 착륙선 추진시스템 개발에 성공하면 해당 기술과 인프라를 중대형 달 탐사선, 화성 궤도선 및 탐사선 등 향후 추진될 국가 우주탐사 사업에도 활용할 수 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "산연협력을 바탕으로 대한민국의 독자 우주개발 역량 확보에 기여하고 나아가 우주산업 생태계를 활성화할 수 있도록 정부 우주 사업에 적극적으로 참여할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>