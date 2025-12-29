[오늘의신상]엔제리너스, '논산 설향 딸기' 활용 신메뉴 출시

음료 3종, 디저트 1종 선봬

엔제리너스가 '논산 설향 딸기'로 만든 겨울 시즌 신메뉴를 출시한다고 29일 밝혔다.

엔제리너스는 겨울마다 '제철코어' 트렌드를 반영한 딸기 시즌 메뉴를 선보이고 있다. 이번 시즌은 추가로 지역 경제와의 상생을 기반으로 한 '로코노미' 트렌드에 맞춰 딸기 하면 떠오르는 충남 논산 지역의 '설향 딸기'를 사용했다.

엔제리너스 '논산 설향 딸기' 신메뉴. 엔제리너스 AD 원본보기 아이콘

신메뉴는 음료 3종과 디저트 1종이다. '논산 생딸기 주스'는 제철 생딸기를 그대로 갈아 넣은 신선함이 특징이며 '논산 생딸기바나나라떼'는 딸기의 산뜻함과 바나나의 부드럽고 달콤함이 더해졌다. '논산 생딸기볼'은 기존의 라떼를 마시고 떠먹을 수 있는 '디저트형 음료'로 변화시켰으며, 부드러운 딸기 스노우 위 생딸기와 톡톡 터지는 '팝핑보바' 토핑이 더해졌다.' 생딸기 바나나푸딩케이크'는 부드러운 바나나푸딩에 딸기가 조화롭게 더해진 케이크다.

롯데GRS 관계자는 "올해도 겨울 제철 딸기의 신선함을 담아낸 시즌 메뉴를 선보이며 시즌 음료 및 디저트 경쟁력 강화에 나섰다"며 "엔제리너스의 상큼달콤한 딸기 신메뉴와 함께 더욱 즐거운 겨울 되시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>