경북 경산서 일가족 5명 사망…경찰 수사

경북 경산시에서 일가족 5명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경산경찰서 전경.

28일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시15분께 경산시 한 아파트에서 일가족 5명이 숨진 상태로 발견됐다. 사망자는 40대 A씨와 A씨의 아내, A씨의 아들(10대), A씨 아버지(70대), A씨 어머니(60대)로 파악됐다.

경찰은 A씨 지인의 신고를 받고 출동해 현장을 확인했다. 외부 침입이나 타살 흔적은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사인을 밝히기 위해 부검을 실시하는 등 사건 경위를 조사하고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다. *본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr



