본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

'윤종신'이 연말 공연 취소하고 벌인 일…"세계 최초 취소쇼"

김은하기자

입력2025.12.28 11:21

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

티켓 환불 이후 같은 장소서 무료 '취소쇼' 열어

건강상의 이유로 연말 공연을 취소한 가수 윤종신이 관객들을 위해 무료 청음회를 마련했다.


윤종신은 지난 26일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "세계 최초 공연 취소 쇼(show). 잠시 후에 만나요"라는 글을 게시했다.

윤종신. 아시아경제DB

윤종신. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

해당 쇼는 연말 공연 '올해 나에게 생긴 일'의 취소에 따른 청음회다. 앞서 윤종신은 SNS를 통해 "즐거운 연말을 제 공연과 함께 보내시려 했던 여러분께 안타까운 소식을 전한다"며 "6일 전 갑작스럽게 발생한 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중 치료를 받고 있다"고 밝힌 바 있다.


결국 24일 첫 공연 이후, 성대 문제로 공연 일정을 모두 취소하고 취소쇼를 열었다.


윤종신은 "제 공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드려 죄송하다. 어제 공연을 포함해서 당연히 정해진 대로 여러분께 환불 절차 안내를 주최 측이 진행하게 될 거다. 지금 곧바로 2월 이내를 목표로 공연장을 알아보고 있다. 제게 만회할 기회를 꼭 달라"고 했다.

윤종신 인스타그램

윤종신 인스타그램

원본보기 아이콘

그러면서 "이 공연 말고는 다른 약속을 못 잡으신 분들을 위해, 공연은 취소지만, 보내주신 올해 여러분에게 생긴 사연들도 너무 재밌고 저의 2025 그리고 앞으로 살아갈 얘기들을 저의 라이브 없이 라디오 공개방송 & 청음회 형식으로 보내보려 한다"며 "제 공연 티켓을 구매하신 분들은 환불도 받으시고 티켓을 가지고 원래 공연 시간에 오시면 저와 함께하실 수 있다"고 덧붙였다.


취소쇼를 찾은 팬들은 노래를 듣지 못해 아쉽긴 하지만 대신 토크가 풍성했다며 박수를 보냈다. "책임감이 강하다"는 반응도 나왔다.


한편, 평소 윤종신과 친분을 자랑한 배우 고현정이 '취소쇼' 현장을 찾아 그를 응원하기도 했다. 윤종신은 28일 '취소쇼'를 한 차례 더 연다. 내년 2월 콘서트를 재개한다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지

소아·청소년 35만명 ADHD·우울증 등 정신진료 받았다

'성탄절 허브' 中 도시의 트럼프 관세 버티기

새로운 이슈 보기