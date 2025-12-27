트럼프 "소말릴란드 아는 사람 있나"…국가 승인해준 이스라엘 반대

트럼프 “소말릴란드 아는 사람 있나

이스라엘이 아프리카 미승인 국가 소말릴란드를 세계에서 처음으로 국가로 승인한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 공개적으로 반대 입장을 밝히면서 동맹국인 이스라엘의 움직임에 제동이 걸렸다.

26일(현지시간) AFP 통신에 따르면, 트럼프 대통령은 뉴욕포스트 인터뷰에서 미국이 소말릴란드를 인정할 가능성에 대해 "아니다. 소말릴란드가 뭔지 아는 사람이 있나, 정말로"라고 말했다.

이스라엘은 이날 소말릴란드와 대사 임명, 양국 대사관 개설 등을 포함한 완전한 외교 관계 수립 협정에 서명했다고 발표했다. 소말릴란드는 1991년 독립을 일방 선언했지만, 그동안 국제사회에서 국가로 인정받지 못했다.

이스라엘의 발표 직후 소말리아, 이집트, 튀르키예, 지부티 등 4개국 외무장관은 즉각 규탄에 나섰으며, 아프리카연합(AU)도 이번 조치를 단호히 거부했다.

AU는 "소말리아의 통합과 주권, 영토 보전을 훼손하려는 시도는 대륙 전반의 평화와 안정에 위험한 선례를 남길 수 있다"고 경고했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



