사회
일반

강원교육청, 2026학년도 중등교사 임용 1차 합격자 발표

이종구기자

입력2025.12.26 15:56

공립 18개 과목 267명 제1차 시험 합격
1월 실기평가 등 제2차 시험 실시

강원특별자치도교육청은 26일 2026학년도 강원특별자치도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 제1차 시험 합격자 및 제2차 시험 시행계획을 도교육청 누리집에 공고했다.

강원도교육청 전경.

강원도교육청 전경.

2026학년도 중등교사 임용시험에는 18개 과목에 1070명이 지원했으며, 그 가운데 공립학교 267명, 사립학교 49명이 제1차 시험에 합격했다.


공립학교 과목별 제1차 시험 합격인원은 △국어 26명(17명) △수학 21명(14명) △물리 8명(7명) △화학 5명(3명) △생물 12명(8명) △지구과학 13명(8명) △일반사회 20명(13명) △역사 14명(9명) △지리 14명(9명) △도덕·윤리 12명(8명) △체육 25명(15명) △영어 21명(13명) △정보·컴퓨터 12명(9명) △특수(중등) 5명(3명) △보건 22명(14명) △사서 5명(3명) △전문상담 8명(5명) △영양 24명(16명)이다.

사립학교 법인별 제1차 시험 합격인원은 △강일학원 13명(3명) △광희학원 5명(1명) △대성학원 2명(1명) △상지문학원 9명(4명) △상지학원 5명(2명) △양록학원 1명(3명) △유봉학원 5명(3명) △전인학원 8명(2명) △진광학원 1명(1명)이다.


제2차 시험은 2026년 1월 14일 실기평가(체육 과목 제1차 합격자에 한함), 20일 수업실연, 21일 교직적성 심층면접으로 실시된다.


제2차 시험 시행계획은 강원특별자치도교육청 누리집(소식·시험·채용-인사/시험정보-임용시험-교원임용시험)에서 확인할 수 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

