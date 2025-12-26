순창장류축제, 전북 대표 축제 육성사업 평가 '최우수'

4년 연속 선정…향토음식 부스 운영 등 호평

전북 순창군이 2026년도 전북특별자치도 시·군 대표 축제 육성사업 선정 심사에서 순창장류축제가 4년 연속 최우수 축제로 선정됐다.

순창군이 2026년도 전북특별자치도 시·군 대표 축제 육성사업 선정 심사에서 순창장류축제가 4년 연속 최우수 축제로 선정됐다. 순창군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 선정은 축제 현장 평가를 비롯해 운영 성과, 콘텐츠 완성도, 향후 발전 가능성 등을 종합적으로 심사한 결과로, 순창장류축제가 전통성과 대중성은 물론 글로벌 경쟁력까지 고루 갖춘 축제로 높은 평가를 받았다.

지난 10월 17일부터 19일까지 3일간 열린 제20회 순창장류축제는 '순창의 빛깔, 세계를 물들이다'라는 슬로건 아래 진행됐다.

특히 한국의 장 담그기 문화가 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 것을 기념하는 프로그램을 중심으로, 축제 20주년을 맞아 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험과 공연을 선보이며 호응을 얻었다.

여기에 장맛을 살린 향토음식 부스 운영을 통해 장류 축제만의 정체성을 분명히 했다는 평가다. 대형 그늘막 설치, 관광약자 배려석 운영, 먹거리존 조성 등 관람객 편의시설을 대폭 확충하고, 국화와 핑크뮬리를 활용한 포토존을 마련해 방문객 만족도를 한층 높였다.

올해 축제는 지역 주민뿐만 아니라 외지 방문객의 비중이 많이 늘어나며, 축제의 인지도와 파급력이 더욱 확대된 것으로 나타났다. 군은 내년에도 장류의 고장이라는 지역 정체성을 더욱 공고히 하기 위해 체험형 콘텐츠와 볼거리를 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 전했다.

최영일 군수는 "이번 최우수 축제 선정은 순창군민과 관계자 모두가 함께 만들어낸 값진 성과이다"며 "앞으로 순창장류축제가 전북도를 넘어 세계인이 찾는 글로벌 축제로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>