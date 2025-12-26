웨이모, 소프트웨어 업데이트에도 홍수경보에 운행 중단

지난 20일에는 정전에 먹통

소프트웨어 업데이트에도 운행 중단

구글의 자율주행 로보택시 웨이모가 소프트웨어 업데이트에도 불구하고 홍수 경보에 또 운행이 중단됐다. 앞서 웨이모는 미국 서부 지역에서 정전이 발생하자 서비스가 중단된 바 있다.

25일(현지시간) CNBC에 따르면 웨이모는 이날 샌프란시스코 베이 지역에서 로보택시 서비스를 일시 중단했다. 웨이모는 자사 앱을 통해 "국립기상청(NWS)의 홍수 경보로 서비스를 일시 중단했다"고 공지했다.

웨이모는 지난 20일 샌프란시스코 정전 사태 때도 로보택시 서비스를 중단했다. 당시 정전 탓에 신호등이 작동을 멈추자 인간 운전자 없이 자율주행하는 로보택시가 교차로에서 멈춰 교통 혼잡을 유발했다.

로보택시는 신호등이 작동하지 않는 돌발 상황에선 본사에 상황 확인을 요청한 뒤 지시에 따르도록 프로그램됐다. 대규모 정전이 발생하자 관련 확인 요청이 몰리면서 운행 지연이 발생한 것이다.

이후 웨이모는 현재 운영 중인 로보택시 차량 전체를 대상으로 소프트웨어 업데이트를 실시했다. 당시 웨이모는 "이번 업데이트를 통해 다양한 상황에서 교차로 통과 시나리오를 더욱 정교하게 개선할 것"이라고 설명했다.

웨이모는 현재 샌프란시스코를 비롯해 로스앤젤레스(LA)와 애틀랜타, 피닉스, 오스틴 등 5개 도시에서 로보택시 서비스를 제공하고 있다. 내년부터는 서비스 지역이 대폭 확대될 것으로 알려졌다.

일부 전문가들은 로보택시 서비스 확대에 앞서 안전 규정 강화를 주장하고 있다. 제프리 텀린 전 샌프란시스코 교통국(SFMTA) 국장은 "정전이나 홍수, 지진 등 비상사태 때 로보택시가 어떻게 작동할지에 대해 운영업체의 계획과 실제 성능 데이터를 확보해야 한다"고 지적했다.





