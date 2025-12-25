서울시, 한파에 상황관리체계 가동…"취약계층 보호 총력"

한파대응상황 점검 회의

오후 9시 한파주의보 발효

잠자리, 방한용품 지원 확대

서울시가 서울 전역의 한파에 대응해 상황관리체계를 가동했다.

서울시는 25일 오후 5시 김성보 행정2부시장 주재로 한파대응상황 점검 회의를 열고 취약계층 보호를 중심으로 상황관리체계를 가동했다고 밝혔다.

기상청에 따르면 이날 오후 9시 서울 전역에 한파주의보가 발효될 예정이며 당분간 기온이 큰 폭으로 떨어질 전망이다.

25일 오후 김성보 서울시 행정2부시장 및 관련 실·국장들이 참석한 가운데 진행된 한파 대응 상황 점검 회의. 서울시. AD 원본보기 아이콘

이에 시는 ▲ 24시간 한파 종합지원상황실 가동 ▲ 수도관 동파 경계 단계 발령 및 신속 복구를 위한 동파 대책 상황실 운영 ▲ 68개 의료기관이 참여하는 응급실 감시 체계 유지 ▲ 노숙인·쪽방 주민·독거 어르신 등 취약계층 보호 ▲ 비상 대응체계 유지 등을 추진한다.

시는 특히 노숙인과 거리 취약계층 보호를 위해 순찰과 상담을 강화하고 응급 잠자리와 방한용품 지원을 확대한다. 독거 어르신과 장애인 등 돌봄이 필요한 시민의 안부를 확인하고 응급 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 관련 기관과의 협조 체계를 유지한다.

김성보 서울시 행정2부시장은 "갑작스러운 한파로 인한 인명 피해가 발생하지 않도록 취약계층 보호에 만전을 기해달라"며 "각 부서와 자치구는 빈틈없이 상황을 관리하고, 수도관 동파 신고 등 시민 불편에도 신속하게 대응해 달라"고 당부했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



