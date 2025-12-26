본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

의령군, 생애 마지막까지 책임지는 장례지원비 지원사업 시행

영남취재본부 주소은기자

입력2025.12.26 08:48

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

65세 이상 전 가구 100만원
연령·가구별 차등 지원

경남 의령군은 2026년부터 '장례지원비 지원사업'을 통해 군민의 생애 마지막 순간까지 이어지는 복지 지원 체계를 마련한다.


이번 장례지원비 지원사업은 의령군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하던 군민이 사망한 경우, 연고자에게 장례비 일부를 지원하는 제도다. 매년 420여명의 군민이 지원 대상이 될 것으로 예상된다.

의령군청.

의령군청.

AD
원본보기 아이콘

기존 복지제도가 주로 생존 주민을 중심으로 운영돼 온 것과 달리, 지방자치단체 복지 정책에서 상대적으로 공백으로 남아 있던 사망 이후 장례 부담을 공적 영역에서 지원하는 점이 특징이다.

지원 대상은 65세 이상 군민 전 가구로, 소득 수준과 관계없이 100만원을 지원한다. 65세 미만 군민의 경우 취약계층(기초생활수급자, 차상위 등록 중증장애인, 한부모가정, 조손가정)에는 100만원을, 그 외 일반가구에는 50만원을 지원한다.


지원금은 현금이 아닌 의령사랑상품권으로 지급된다. 지급 방식은 지류·선불카드·모바일 중 선택할 수 있도록 해 신청자의 편의성을 높였다. 또한 정책발행을 통해 사용처를 확대해, 연매출 30억원 초과로 사용이 제한되던 의령군 농·축협 하나로마트(본점 포함)에서도 사용할 수 있도록 했다.


신청은 사망자 주민등록 주소지 관할 읍·면 행정복지센터에서 가능하며, 사망진단서 또는 시체검안서와 장례비 지출 증빙서류를 제출하면 확인 절차를 거쳐 지급된다.

오태완 군수는 "장례는 누구에게나 갑작스럽게 찾아오고, 남은 가족에게는 큰 부담이 될 수 있다"며 "군은 군민의 삶의 과정 전반을 살피는 복지 정책을 차분히 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

"美 J-1비자 '현대판 노예'로 악용…근로시간 위반·산재 등 속출"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기