본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

광주시, 공유재산 총조사 우수 지자체 선정…특교세 3000만원 확보

이종구기자

입력2025.12.24 14:33

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시는 지난 22일 정부서울청사에서 열린 '2025년 공유재산 관리 우수 지방정부 시상식'에서 공유재산 총조사 우수 지방자치단체로 선정돼 특별교부세 3000만원을 확보했다고 24일 밝혔다.

경기 광주시가 지난 22일 정부서울청사에서 열린 '2025년 공유재산 관리 우수 지방정부 시상식'에서 공유재산 총조사 우수 지방자치단체로 선정돼 우수상을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

경기 광주시가 지난 22일 정부서울청사에서 열린 '2025년 공유재산 관리 우수 지방정부 시상식'에서 공유재산 총조사 우수 지방자치단체로 선정돼 우수상을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

공유재산 총조사는 행정안전부가 2024년 4월부터 2025년 6월까지 전국 지방자치단체를 대상으로 실시한 제도로, 공유재산의 정확한 현황 파악과 공부 오류 정비, 누락 재산 발굴 등을 통해 공유재산 관리의 효율성을 높이기 위해 추진됐다.


광주시는 이번 조사에서 공유재산 실태 전수조사, 대장과 등기부 등 공부 불일치 재산 정비, 무단 점유 및 미활용 재산에 대한 현장 조사, 공간정보 시스템을 활용한 데이터 정확도 향상 등을 중점적으로 추진했다.

그 결과, 총 1만5540건의 정비 대상 가운데 1만4987건을 정비해 정비율 96%를 달성했으며 이는 관련 부서 간 적극적인 협업을 통해 이뤄낸 성과로 평가받았다.


광주시는 이번 총조사 결과를 바탕으로 공유재산 관리대장의 현행화를 지속적으로 유지하는 한편, 조사 과정에서 확인된 사항을 토대로 공유재산 관리·운영 전반에 대한 점검과 개선을 계속 추진해 나갈 계획이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주토피아 2 굿즈 "정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"하나쯤은 사둬야 하나"…줄줄이 '사상 최고가' 찍은 금·은·백금

상설특검, '쿠팡 불기소 외압 의혹' 엄희준·김동희 검사 압수수색

새로운 이슈 보기