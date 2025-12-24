본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

주금공, 내년 1월 보금자리론 금리 0.25%포인트↑

오규민기자

입력2025.12.24 14:09

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우대금리 적용 시
만기별로 최저 연 2.90 ~ 3.20%

한국주택금융공사가 장기·고정금리·분할상환 주택담보대출인 '보금자리론' 금리를 내년 1월1일부터 0.25%포인트 인상한다고 24일 밝혔다.


'아낌e-보금자리론' 기준으로 연 3.90(10년) ~ 4.20%(50년)가 적용되며, 저소득청년, 신혼가구, 사회적배려층(장애인·한부모 가정 등) 및 전세사기피해자 등에게는 우대금리(최대 1.0%포인트)를 적용해, 최저 연 2.90(10년) ~ 3.20%(50년) 금리가 적용된다.

주금공 관계자는 "한국은행 기준금리 인하 기대감 축소와 국고채 금리 및 MBS 발행금리 상승 등으로 금리 인상이 불가피한 상황"이나 "서민·실수요자의 주거비용 부담을 감안해 인상폭을 최소화했다"고 말했다. 국고채 5년물 금리는 지난 10월28일 기준 2.751%에서 지난 22일 3.245%로 0.494%포인트 올랐다. MBS 발행금리도 같은 기간 3.306%에서 3.866%로 0.56% 증가했다.


한편 오는 31일까지 보금자리론 신청을 완료하면 인상 전 금리를 적용받을 수 있다.

주금공, 내년 1월 보금자리론 금리 0.25%포인트↑
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무 향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"하나쯤은 사둬야 하나"…줄줄이 '사상 최고가' 찍은 금·은·백금

개인정보위, 19만 개인정보 유출 '신한카드' 조사 착수

새로운 이슈 보기