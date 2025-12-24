부산도시공사, ‘대한민국 저탄소 어워즈’ 대상 수상

광역시도 공기업 부문… 도시재생 기반 탄소중립 성과 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 '2025 대한민국 저탄소 어워즈'에서 광역시도 공기업 부문 대상을 받았다.

부산도시공사가 ‘대한민국 저탄소 어워즈’ 대상을 받고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 어워즈는 도시재생안전협회(CRSA)가 주관해 공공기관과 지방자치단체의 저탄소 정책 추진 성과를 조명하고, 탄소중립 실천에 앞장선 우수기관을 발굴·확산하기 위해 마련됐다.

부산도시공사는 취약계층 주택 내 정리·수납과 생활폐기물 처리 등 생활 밀착형 저탄소 활동을 강화하고, 도시재생사업지 내 협동조합을 대상으로 친환경 제품 제작 컨설팅을 지원하는 등 다양한 분야에서 우수한 평가를 받았다.

또 부산도시재생박람회를 통해 친환경 제품의 판로 개척을 지원하고, 지역 친환경 농산물 생산을 위한 리빙랩 사업과 집수리 지원 사업을 추진해 지속가능한 지역 기반 조성에 기여했다.

국토교통부형 도시재생사업을 체계적으로 관리하며, 공모사업 형태의 '친환경 제품 제작·판로 개척 지원'을 시행한 점이 높은 호응을 얻었다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 수상은 도시재생사업을 통해 추진해 온 저탄소 활동의 성과를 공식적으로 인정받은 계기"라며 "적극적인 탄소중립 실천을 통해 도시재생 분야에서 친환경 경영을 지속해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



