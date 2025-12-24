NS홈쇼핑, 분당구 저소득 가정 청소년에 5000만원 장학금 지원

저소득 가정 중·고교 3학년 200명 지원

NS홈쇼핑은 23일 경기도 성남시 분당구청에서 분당구 관내 저소득 가정 청소년을 위한 장학금 전달식을 진행했다고 24일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 분당구청에 5000만원의 장학금을 전달해 저소득 가정 청소년을 지원하기로 했다. 해당 장학금은 분당구 관내 중학교 3학년과 고등학교 3학년 재학생 200명에게 전액 지급된다.

NS홈쇼핑은 23일 경기도 성남시 분당구청에서 분당구 관내 저소득 가정 청소년을 위한 장학금 전달식을 진행했다고 24일 밝혔다. (왼쪽부터) 김광병 성남시 분당구청장, 이상근 NS홈쇼핑 사회공헌위원장 상무. NS홈쇼핑 제공

NS홈쇼핑은 2017년부터 분당구청을 통해 경제적 어려움을 겪는 청소년을 대상으로 장학금 지원을 이어오고 있다. 현재까지 총 1800명의 청소년에게 장학금을 전달했다.

이상근 NS홈쇼핑 상무는 "청소년들이 학업에 집중해야 할 중요한 시기에 실질적인 도움이 될 수 있도록 장학금 지원을 지속해오고 있다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 바탕으로 미래 세대를 응원하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





