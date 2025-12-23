본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

한미 원자력협력TF 정부대표에 '비확산 전문가' 임갑수 대사 임명

손선희기자

입력2025.12.23 15:53

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국의 민간 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위해 미국과 협상할 정부대표에 임갑수 주루마니아 대사가 임명됐다. 전문 외교관 출신으로 국제 비확산 전문가로 꼽힌다.


외교부 당국자는 23일 정부서울청사에서 기자들과 만나 임 대사가 전날 한미 원자력 협력 태스크포스(TF) 정부대표로 임명됐다고 말했다. 현재 루마니아에 머물고 있는 임 대사는 내년 초께 귀국, TF 출범과 함께 본격적으로 임무를 시작할 것으로 보인다.

임 대사는 2016년 국제원자력기구(IAEA) 비확산 전문관으로 파견돼 근무했고, 외교부에서 주로 군축비확산·원자력 분야에서 경력을 쌓은 전문가다. 문재인 정부 당시 국가안보실(NSC)에 파견돼 근무하기도 했다.


앞서 조현 외교부 장관은 전날 연합뉴스TV에 출연해 "원자력 농축과 (사용후핵연료) 재처리 문제는 외교부에서 전담 인력을 꾸리고 조직을 만들어서 미국 측과 협의할 예정"이라고 밝혔다. 이는 지난달 14일 발표된 한미 정상회담 공동 설명자료에 담긴 내용이기도 하다.


외교부 당국자는 "정부대표가 조만간 설치될 한미 원미 원자력 협력 TF에서 대미협상을 총괄하고 조율하는 역할을 하게 된다"며 "양국이 어느 정도 준비가 됐을 때 협의를 시작할 것"이라고 말했다. TF에는 외교부 주도로 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회, 한국원자력연구원 등 관계기관도 참여할 것으로 보인다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르 "10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기