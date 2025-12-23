본문 바로가기
성탄절 '명동·이태원', 해맞이 '호미곶' 등 14곳 인파 집중 관리

오주연기자

입력2025.12.23 13:30

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부, 23일 국무회의서
'다중운집 인파 안전관리 대책' 보고
내년 1월 4일까지 '연말연시' 특별대책기간 지정

행정안전부가 연말연시에 인파가 대거 몰릴 것으로 예상되는 지역을 집중 관리하기로 했다.


성탄절 '명동·이태원', 해맞이 '호미곶' 등 14곳 인파 집중 관리
행안부는 23일 열린 국무회의에서 '다중운집 인파 안전관리 대책'을 보고했다. 이번 대책에 따라 내년 1월 4일까지 위기경보 '관심' 단계를 발령하고 범정부 차원의 대응을 강화할 예정이다.

특히, 전국에서 개최되는 404개 행사에 대해 안전관리계획 수립, 사전 점검 등을 실시한다. 순간 최대 2만명 이상 밀집할 것으로 예상되는 14개 지역에 대해서는 중점적으로 관리한다.


성탄절에는 서울 명동, 홍대, 이태원, 강남, 성수, 부산 서면 등 6곳, 새해 타종 시에는 서울 종로, 대구 중구 등 2곳, 해넘이·해맞이 때에는 서울 아차산, 부산 광안리, 울산 간절곶, 강릉 경포대, 여수 향일암, 포항 호미곶 등 6곳이다.


행안부는 현장 상황 관리 지원관을 파견하고, 지방 정부와 합동 사전 점검 및 상황 관리를 실시할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 "10·29 이태원 참사와 같은 인파 사고가 다시 발생하지 않도록 중점관리지역을 중심으로 관계기관 역량을 집중해 철저히 대비하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
