경주시, 에너지절약 94세대에 800만원 포상 지급

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.23 12:35

'경주형 에너지절약 인센티브제' 자발참여 확산

경주시는 시민들의 자발적인 에너지 절약 실천을 장려하기 위해 추진한 '경주형 에너지절약 인센티브제' 참여 가구 가운데 절감 실적이 우수한 94세대에 총 800만원의 포상금을 지급한다고 23일 밝혔다.


'경주형 에너지절약 인센티브제'는 전기요금과 도시가스 요금 인상에 따른 시민 부담을 완화하고, 일상 속 에너지 절약 문화를 확산하기 위해 마련된 제도다.

경주시청 전경

경주시청 전경

전기 또는 도시가스 사용량을 전년도 대비 일정 비율 이상 절감한 세대에 인센티브를 제공한다.

전기·도시가스 사용량을 전년도와 비교해 5% 이상 절감한 세대에는 5만원, 10% 이상 절감한 세대에는 10만원의 포상금이 지급되며, 지급 수단은 경주페이 또는 온누리상품권이다.


이번 포상 대상 94세대 가운데 전기 절감 분야는 5% 이상 절감 19세대 등 총 28세대이며, 도시가스 절감 분야는 5% 이상 절감 19세대, 10% 이상 절감 47세대 등 총 66세대다.


앞서 경주시는 지난 2월 한 달간 인센티브제 참여 가구를 공개 모집했으며, 한국전력공사와 서라벌도시가스의 협조를 받아 전년도와 올해의 에너지 사용량을 비교·분석해 포상 대상을 확정했다.

주낙영 경주시장은 "시민 여러분의 자발적인 에너지 절약 실천이 지속 가능한 도시 경주를 만드는 힘"이라며, "앞으로도 시민 참여형 에너지 절약 정책을 꾸준히 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

