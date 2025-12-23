본문 바로가기
전주시, 올키즈365소아청소년 '달빛어린이병원' 신규 지정

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.23 13:51

"진료 공백 최소화·지역 편중 완화"

전북 전주시가 덕진구 송천동에 위치한 올키즈365소아청소년과의원을 달빛어린이병원으로 신규 지정했다.

전주시가 덕진구 송천동에 위치한 올키즈365소아청소년과의원을 달빛어린이병원으로 신규 지정했다. 전주시 제공

23일 시에 따르면 '달빛어린이병원'은 응급실 외에도 평일 야간 시간대와 휴일(토·일·공휴일) 소아 경증환자에게 외래 진료를 통한 의료서비스를 제공하는 병원이다.


동네의료기관을 통한 경증 소아환자의 의료 접근성을 높이고, 응급실 이용으로 인한 불편과 비용 부담을 줄이는 것을 목표로 지정·운영되고 있다.

이번 지정병원 확충은 기존 덕진구 달빛어린이병원 운영기관이 소아청소년과 의료진 공백으로 지난달 지정이 취소된데 따른 것으로, 시는 진료 공백 최소화 및 지역 편중 완화를 위해 덕진구 소재 소아의료기관을 신규 달빛어린이병원으로 지정했다.


이번에 신규 지정한 달빛어린이병원인 올키즈365소아청소년과의원은 평일 오전 8시~오후 9시까지 진료하며, 토·일·공휴일에도 오전 9시~오후 6시까지 진료를 받을 수 있다.


현재 운영 중인 전주시 달빛어린이병원은 ▲전주다솔아동병원 ▲해맑은연합소아청소년과의원 ▲올키즈365소아청소년과의원 등 3곳으로, 시는 이번 신규 달빛어린이병원 지정으로 보호자들의 의료 접근성 향상 및 아동 건강권 보장에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이에 앞서 시는 지난 2017년부터 달빛어린이병원을 지정했으며, 이후 지역 내 소아의료기관의 지속 참여 유도와 안정적 운영을 적극 지원해 현재 3곳의 달빛어린이병원을 운영중이다. 이들 참여 의료기관은 올해 기준 3만7,000건의 진료실적을 기록했다.


김신선 전주시보건소장은 "이번 달빛어린이병원 신규 지정으로 아이들이 언제든 안전하게 진료받을 수 있는 환경을 마련했다"면서 "앞으로도 아동 친화적 의료체계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
구독


많이 본 뉴스



 

