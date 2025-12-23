화순군, 여성가족정책 평가 '최우수 시군' 선정

24시 어린이집 운영·돌봄 서비스 확대 등 호평

전남 화순군이 지난 22일 여성가족정책 전반에 대한 평가에서 '전라남도 최우수 시군'으로 선정됐다.

23일 군에 따르면 이번 평가는 여성정책, 보육 지원, 아동복지 등 여성가족정책 추진 전반에 대해 종합적으로 평가했다.

군은 화순형 24시 어린이집 운영을 통한 돌봄 서비스 확대, 군민의 삶에 밀착한 정책 추진, 현장 중심의 행정 운영에서 높은 평가를 받았다.

또 그동안 여성과 가족이 체감할 수 있는 정책을 중심으로 행정과 민간이 협력하는 정책 추진체계를 구축해 왔으며, 다양한 주민 참여형 사업을 통해 정책의 실효성을 높여왔다.

서봉섭 가족정책실장은 "이번 최우수 시군 선정은 여성과 가족이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 노력해 온 결과이다"며 "앞으로도 성평등한 지역사회 조성과 모두가 행복한 화순을 만들기 위해 여성가족정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

군은 이번 평가 결과를 바탕으로 여성과 가족이 안심하고 살아갈 수 있는 환경 조성에 더욱 힘쓸 계획이다.





