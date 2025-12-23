본문 바로가기
화순군, 여성가족정책 평가 '최우수 시군' 선정

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.23 10:14

24시 어린이집 운영·돌봄 서비스 확대 등 호평

전남 화순군이 지난 22일 여성가족정책 전반에 대한 평가에서 '전라남도 최우수 시군'으로 선정됐다.


23일 군에 따르면 이번 평가는 여성정책, 보육 지원, 아동복지 등 여성가족정책 추진 전반에 대해 종합적으로 평가했다.

화순군청 전경. 화순군 제공

화순군청 전경. 화순군 제공

군은 화순형 24시 어린이집 운영을 통한 돌봄 서비스 확대, 군민의 삶에 밀착한 정책 추진, 현장 중심의 행정 운영에서 높은 평가를 받았다.

또 그동안 여성과 가족이 체감할 수 있는 정책을 중심으로 행정과 민간이 협력하는 정책 추진체계를 구축해 왔으며, 다양한 주민 참여형 사업을 통해 정책의 실효성을 높여왔다.


서봉섭 가족정책실장은 "이번 최우수 시군 선정은 여성과 가족이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 노력해 온 결과이다"며 "앞으로도 성평등한 지역사회 조성과 모두가 행복한 화순을 만들기 위해 여성가족정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.


군은 이번 평가 결과를 바탕으로 여성과 가족이 안심하고 살아갈 수 있는 환경 조성에 더욱 힘쓸 계획이다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
