오산시 내삼미3구역, 공동주택 등 복합시설 건축물 조성된다

이영규기자

입력2025.12.23 07:23

경기 오산시 내삼미동에 1600여 가구 규모의 공동주택이 들어선다.


경기도는 23일 오산시가 신청한 내삼미3구역 '도시관리계획(용도지역) 결정 변경'을 승인하고 이를 도 누리집에 고시했다.

이번 도시관리계획 결정(변경)에 따라 오산시 내삼미동 일원 15만2000㎡에는 1624가구 거주 규모의 공동주택과 커머셜프라자, 스포츠클럽, 메디컬센터, 비즈니스클럽 등 복합시설 건축물이 조성된다.


경기도는 이번 용도지역 변경에 따른 공공기여 방안으로 세교동 617-3번지 일원 1만3506㎡ 청소년수련시설(지상 4층) 등을 설치하도록 했다.


오산시 내삼미동 사업위치도

경기도는 내삼미동 일원에 공동주택 및 복합시설이 조성되면 인근 동탄신도시와 세교1·2지구 택지개발사업지구의 풍부한 교육, 문화, 상업시설 등 생활 기반 시설과 연계돼 오산시 동부 생활권의 주거 기능이 한층 더 강화되고 지역 경제 활성화에도 크게 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김희성 경기도 도시정책과장은 "이번 도시관리계획 결정(변경)으로 인근 오산세교 택지개발지구에 비해 상대적으로 낙후된 내삼미동 주변을 보다 체계적으로 관리할 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 계획적인 도시개발을 통한 정주 여건이 개선되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
