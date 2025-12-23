[코스닥 활성화]②잘나가는 기업들 등돌리는 코스닥, 왜

대장주 알테오젠이 코스피 이전상장 예정

앞서 셀트리온·카카오·네이버 등도 옮겨

IPO 대어급도 코스닥 보다는 코스피 상장

반면 한계기업들은 좀비처럼 남아

정부가 코스닥시장의 체질개선에 나서면서 코스닥 활성화에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 코스닥 시가총액 1위인 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 439,500 전일대비 8,500 등락률 -1.90% 거래량 336,831 전일가 448,000 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세4000피 회복…코스닥은 1.6%↑코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close 은 유가증권시장(코스피) 이전상장을 확정하고 준비 중이다. 그동안 코스닥 우량주들이 줄줄이 코스닥시장을 등지고 유가증권시장으로 옮기면서 코스닥의 성장도 더뎌질 수밖에 없었다. 정부가 이번에 내놓은 '코스닥 신뢰+혁신 제고 방안'이 코스닥 우량주들의 이탈을 막을 수 있을지 주목된다.

23일 한국거래소에 따르면 2000년 이후 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전한 기업수는 54개에 달한다. 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 2,500 등락률 +1.06% 거래량 610,805 전일가 235,500 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 자동차 고의사고 다발지역 음성안내 전국 35→100곳 확대[IT카페]채용에만 1년 업스테이지, '뼛속 개발자' 김성훈 대표변동성 속에서도 기회는 있다...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close ), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 500 등락률 +0.86% 거래량 1,454,365 전일가 58,200 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 자동차 고의사고 다발지역 음성안내 전국 35→100곳 확대"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다"부장님 소식은 안녕히 가세요" 카톡 친구탭, 3개월 만에 목록형으로 복원 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 184,600 전일대비 100 등락률 +0.05% 거래량 375,622 전일가 184,500 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 셀트리온, '스토보클로-오센벨트' 유럽 출시효성重 이을 '헌드레드배거' 찾아라…영업이익률 반등株 주목셀트리온, 유럽서 '스테키마'-'코이볼마' AI 제형 추가 전 종목 시세 보기 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 198,400 전일대비 3,900 등락률 +2.01% 거래량 74,697 전일가 194,500 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 엔씨소프트, 모바일 캐주얼 사업 본격화…M&A 등 생태계 구축엔씨소프트, 싱가포르 게임 개발사 주식 1534억원에 취득엔씨소프트, 아이온2 불법 매크로 이용자 5명 고소 전 종목 시세 보기 close , 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 8,140 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 78,859 전일가 8,150 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 대한항공, 공정위 마일리지 보완·60억 제재에 "대응방안 검토"아시아나 스타얼라이언스 6년 연속 "세계 최고 항공 동맹""대한항공·아시아나 와이파이 빨라진다"…한진그룹, 스타링크 서비스 도입 전 종목 시세 보기 close , 포스코DX 포스코DX 022100 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 1,000 등락률 +3.89% 거래량 456,255 전일가 25,700 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 포스코그룹, 연말 이웃돕기 성금 '100억원' 기탁연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 4배 투자금, 신용미수대환 당일 OK!美증시 반등에 코스피 2500선 탈환…한미 관세 협상 주목 전 종목 시세 보기 close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 107,100 전일대비 100 등락률 +0.09% 거래량 282,171 전일가 107,000 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 투자금이 더 필요하다면 주목! 연 4%대 금리로 4배까지 활용 가능엘앤에프, 2027년 LFP 생산 2배로…"中보다 경쟁력 있어"지금이 기회? 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close 등 굵직한 기업들이 모두 코스닥에서 짐을 싸 유가증권시장으로 이전했다.

현재 코스닥 1위 기업인 알테오젠도 이 대열에 동참했다. 알테오젠은 지난 8일 임시 주주총회를 열고 '코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건'을 의결했다.

22일 기준 알테오젠의 시총은 23조5158억원으로 코스닥에서 차지하는 비중은 약 4.7%에 달한다. 특히 기술특례상장의 대표적인 성공 사례로 꼽혔던 알테오젠의 이전은 코스닥시장에 더욱 뼈아플 수밖에 없다. 기술특례상장 제도를 통해 상장한 기업 중 유가증권시장으로 이전하는 첫 사례기 때문이다. 알테오젠은 2014년 기술특례로 코스닥에 상장했다. 8년 적자를 거친 후 흑자 전환에 성공했으며 시총 1위까지 오른 알테오젠은 코스닥시장의 대표적인 성공 사례로 꼽혀왔다. 공모 당시 시총 약 1400억원에서 10년 만에 약 170배 성장했다.

알테오젠 뿐 아니라 시총 2위 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 158,900 전일대비 3,900 등락률 +2.52% 거래량 333,968 전일가 155,000 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 '외국인·기관' 매수에 코스피 4100선 회복 마감코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수 전 종목 시세 보기 close 도 이전상장 가능성을 배제할 수 없는 상황이다. 지난해 에코프로비엠은 이전상장을 추진했다가 실적 부진 등을 이유로 올해 2월 상장 신청을 철회한 바 있다. 당시 향후 경영실적 개선 확인 후 이전상장을 다시 신청하겠다고 밝혔었고 최근 실적이 개선됨에 따라 이전상장 재추진설이 힘을 얻고 있다. 에코프로비엠의 시총은 15조원대로 알테오젠과 에코프로비엠이 모두 빠져나갈 경우 코스닥 시총은 8% 가까이 줄어들게 된다.

한 금융투자업계 관계자는 "코스닥 우량 기업들이 코스닥시장으로 들어와 몸집을 불린 후 유가증권시장으로 옮겨가면서 코스닥의 2부 시장 이미지가 고착화되고 있다"면서 "정부가 연기금 등 기관투자자들을 코스닥으로 유인할 수 있도록 방안을 마련한다고 했는데 이렇게 대형 종목들이 대거 이탈하면 기관들이 코스닥에 와서 어떤 기업에 투자할 수 있겠냐"고 지적했다.

거래소 관계자는 "네이버, 카카오, 셀트리온 등이 코스닥에 남아 있었다면 진작에 '천스닥'을 넘어 1200선까지 올라섰을 것"이라고 말했다.

기업공개(IPO)에 나서는 대어급 기업의 경우에도 코스닥시장보다는 유가증권시장 상장을 선택하는 경우가 대부분이다. 올해 2월 유가증권시장에 상장한 LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 64,100 전일대비 400 등락률 -0.62% 거래량 475,874 전일가 64,500 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로[클릭 e종목]"LG CNS, 5년간 연평균 13% 고성장…목표가 9만원"[클릭 e종목]"LG CNS, 클라우드·AI 비중 60%…수익성 개선 지속" 전 종목 시세 보기 close 의 경우 코스닥시장에서 과거부터 눈독 들였던 대어였다. 2012년 거래소는 코스닥의 우량 기술주 유치에 적극 나서겠다고 밝히며 LG씨엔에스, 삼성SDS( 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 169,900 전일대비 1,900 등락률 -1.11% 거래량 152,243 전일가 171,800 2025.12.22 15:30 기준 관련기사 내년 韓증시 주도주는 반도체·조선·기계[클릭 e종목]"삼성SDS, 중장기 성장성이 부각될 대표 IT서비스"삼성SDS, 오픈AI와 파트너십…'스타게이트' 데이터센터 협력한다 전 종목 시세 보기 close ) 등을 유치하겠다고 했었다. 하지만 삼성SDS는 2014년 유가증권시장에 상장했고 LG씨엔에스도 유가증권시장을 선택했다.

이준서 동국대 경영학과 교수는 "코스피와 코스닥은 평판 자체가 다르다"면서 "외국인의 자금 유입, 기업의 자금 조달 시 평가받는 가치가 다를 수밖에 없다. 가치 제고 측면에서 코스닥보다 코스피가 유리한 게 100% 기정사실이다 보니 기업들이 코스닥보다 코스피를 선호하는 것"이라고 말했다.

좋은 기업들이 떠나는 상황에서 한계 기업들은 퇴출되지 않고 좀비처럼 남아있는 것도 문제다. 한국경제인협회에 따르면 지난해 3분기 기준 코스닥의 한계기업 비중은 23.7%로 유가증권시장 10.9%에 비해 12.8%포인트나 높았다. 유가증권시장은 2016년부터 2024년 3분기까지 2.5%포인트 증가했지만 코스닥은 같은 기간 17.1%포인트나 늘었다.

코스닥에서 기업들이 이탈하는 것을 막기 위해서는 시장 구조 개편이 필요하다는 의견이 나온다. 이 교수는 "거래소의 지배구조가 바뀌기 전에 백약이 무효하다"면서 "현 시스템상에서는 코스닥은 코스피를 가기 위한 통로 역할을 하는 영원한 마이너리그일 수밖에 없다"고 짚었다.

좀비기업 퇴출과 관련해서는 주주 보호 장치 마련이 필요하다는 의견이다. 이 교수는 "좀비기업들을 퇴출한다고 하는데 그 기업들의 주주들을 어떻게 할 건지에 대한 솔루션이 필요하다"면서 "퇴출 대상 기업들이 제기를 할 수 있도록 한다던가 세컨더리 마켓이 제대로 작동하기 위한 플랫폼을 만든다거나 퇴출 과정에 있어서의 투자자 보호 장치 마련이 선결돼야 할 것"이라고 강조했다.





