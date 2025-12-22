[특징주]티씨머티리얼즈, 美전력인프라 사이클 대응 생산량 2배 확장 소식에↑

티씨머티리얼즈 티씨머티리얼즈 125020 | 코스닥 증권정보 현재가 4,360 전일대비 545 등락률 +14.29% 거래량 5,288,799 전일가 3,815 2025.12.22 15:04 기준 전 종목 시세 보기 close 가 강세다. 미국 등 글로벌 전력인프라 사이클에 대응하기 위해 각동선과 동도금강선(CTC)의 생산량을 내년 두 배 수준으로 확장한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

22일 오후 3시15분 기준 티씨머티리얼즈는 전일 대비 11.66% 상승한 4260원에 거래되고 있다.

한 매체에 따르면 티씨머티리얼즈는 내년 각동선과 CTC 생산능력을 각각 8000t(톤)과 1만3200t 등 총 2만1200t으로 늘린다고 밝혔다. 이는 올해 1만2400t의 두 배에 육박하는 규모다. 애나멜동선은 1만5000t에서 1만7400t으로, 초고압케이블소재도 6000t에서 7000t으로 각각 증설한다.

최근 티씨머티리얼즈는 연평균 매출액 성장률(CAGR)이 24.53%였는데, 설비 증설에 따라 고성장을 이어간다는 목표다.

한편 티씨머티리얼즈는 전력인프라와 전장, 가전 등 글로벌 톱티어 고객사를 확보하고 있다. 전력인프라에선 HD현대일렉트릭, 대한전선, LS전선, HD현대중공업, 두산, 전장에선 현대차와 두원공조, 가전은 삼성전자, SK에너지, 포스코 등이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



