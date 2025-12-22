고양시, 내년 의료관광 코디네이터 모집…외국인 환자 유치 가속화

외국인 환자 의료 서비스 통합 지원

의료관광 경쟁력 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 외국인 환자를 대상으로 한 의료·관광 통합 서비스 강화를 위해 '2026년 고양시 의료관광 코디네이터'를 모집·운영한다고 22일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

이번 사업은 외국인 환자의 관내 의료기관 이용 과정에서 발생하는 언어 및 문화적 장벽을 해소하고, 의료와 관광을 연계한 전문 서비스를 제공함으로써 고양시 의료관광 경쟁력을 높이기 위해 추진된다.

코디네이터 모집은 공개모집 방식으로 진행된다. 몽골어·러시아어(카자흐어 가능자)·중국어 분야에서 각 2명 내외, 총 6명 규모로 선발할 예정이다.

공고 기간은 2025년 12월 22일부터 31일까지이며, 접수는 2026년 1월 2일부터 9일까지 진행된다.

선발된 코디네이터는 시와 계약을 통해 프리랜서로 활동하게 되며, 2026년 1월부터 예산 소진 시까지 의료관광 현장에서 실무를 수행하게 된다.

의료관광 코디네이터는 외국인 환자를 대상으로 ▲의료 통번역 및 상담 지원 ▲진료 전중후 과정 지원 ▲의료기관 연계 ▲의료·관광 정보 제공 ▲온라인 상담 ▲블로그·SNS를 활용한 의료관광 홍보 등 다양한 역할을 수행하게 된다.

시는 의료관광 코디네이터를 인력풀 방식으로 운영해 의료기관과 코디네이터를 자율적으로 연계하고, 활동 실적을 확인한 후 활동비를 지급함으로써 현장 수요에 탄력적으로 대응할 방침이다.

이번 사업을 통해 외국인 환자 만족도를 높이고, 변화하는 의료관광 수요에 체계적으로 대응할 수 있는 전문 인력 기반이 구축될 것으로 기대된다.

서은원 관광과장은 "고양시는 국립암센터 및 상급종합병원 등 대형 의료기관이 밀집한 수도권 대표 의료도시"라며 "의료관광 코디네이터 운영을 통해 외국인 환자에게 수준 높은 진료 지원과 맞춤형 의료관광 서비스를 제공하고, 탄탄한 의료 인프라를 기반으로 의료관광 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



