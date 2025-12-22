강원도교육청, 직업계고 교육과정·고교학점제 담당자 공동 연수

2022 개정 교육과정부터 최소 성취수준 보장지도까지

현장 적용 중심 실무 연수로 운영 전문성 강화

강원특별자치도교육청은 22일 춘천 스카이컨벤션에서 '2025년 직업계고 교육과정 및 고교학점제 업무 담당자 공동 연수'를 운영했다고 밝혔다.

이번 연수는 도내 직업계고 교감, 교무·교육과정 담당 교원, 2025년 직업계고 교육과정 및 학점제 지원단, 행사 관계자 등 100여 명이 참석해 직업계고 교육과정 및 고교학점제의 핵심 방향을 공유하고, 학교 현장의 적용·운영 방안을 함께 모색했다. 또한 담당자의 실무 전문성을 강화하고, 학교 간 우수사례와 애로사항을 공유하는 협력 네트워크를 구축해 직업계고 교육과정·고교학점제의 안정적 정착을 위한 기반 조성 방안을 논의했다.

교육과정 편성 및 고교학점제의 현장 적용성과 실무 연계를 강화하기 위해 기획된 이번 연수에서는 △한국직업능력연구원 이수현 부연구위원 특강(학생 주체성 관점의 교육과정 편성) △2028학년도 대입전형 기본사항 및 교육과정 편성·운영 주요 사항, 고교학점제 최소 성취수준 보장지도 운영 방안 △STEP 학습관리시스템(LMS) 활용 직무 역량 강화 지원 방법과 방향 등을 중심으로 현장 적용의 핵심 과제를 점검하고 실행 중심의 운영 방안을 공유했다.

이 밖에도 2026학년도 신입생 직업계고 교육과정 컨설팅 결과와 교육과정 편성 주요 사항, 2026년 강원 직업교육 운영 계획을 공유했으며 '지역 및 산업수요 연계 교육과정 운영 방안', '학생 선택권 보장과 진로·학업 설계 지원'을 주제로 분임 토의를 실시해 직업계고 교육과정 개선 방향을 논의했다.

김성래 중등교육과장은 "학생 선택권을 보장하면서도 학업·진로 설계를 체계적으로 지원하는 것이 고교학점제의 핵심"이라며 "이번 연수에서 공유한 교육과정 편성 방향, 최소 성취수준 보장지도 운영, 학습관리시스템(LMS) 활용 직무 역량 강화, 지역·산업수요 연계 교육과정 운영 방안 등을 바탕으로 학생 성장을 지원하는 강원형 직업교육을 한층 강화하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>