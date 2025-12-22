신영증권, '신영 K배당 셀렉트 랩' 출시

신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 141,700 전일대비 1,200 등락률 -0.84% 거래량 5,449 전일가 142,900 2025.12.22 10:20 기준 관련기사 신영증권, 증권업계 최초 AI 에이전트 방식 '불완전판매 모니터링솔루션' 도입넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대신영증권-중앙대학교의료원, 기부 문화 확산 위한 업무협약 체결 전 종목 시세 보기 close 은 고배당 및 배당소득 분리과세 적용이 가능할 것으로 예상되는 기업에 집중 투자해 안정적인 배당수익을 추구하는 자문형 랩어카운트 '신영K배당 셀렉트 랩'을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 랩어카운트는 가치투자를 추구하는 운용사인 신영자산운용의 투자자문을 받아 운용된다. 이번 상품에는 고배당 펀드를 운용해 온 배당가치본부 운용역들이 자문역으로 직접 참여했다.

'신영 K배당 셀렉트 랩'은 최근 국회를 통과한 조세특례제한법 개정안에 따라 확대된 '고배당 상장법인 분리과세' 제도를 적극 활용할 수 있도록 고배당기업에 투자해 안정적인 배당수익을 추구하는 상품으로, 절세 효과를 높인 것이 특징이다. 분리과세가 가능해 보이는 기업을 최우선적으로 선별해 편입하는 동시에, 기업의 경쟁력, 안정성, 거버넌스, 밸류에이션 등 신영자산운용의 자문 내역을 참조해 최적의 포트폴리오를 구성한다.

또한 랩어카운트 특성상 집합계좌가 아닌 개인 계좌별로 운용되기 때문에 배당소득 분리과세에 대한 혜택을 온전히 누릴 수 있다. 이 외에도 HTS·MTS를 통해 언제든지 보유 종목과 비중, 거래내역 등을 확인할 수 있어 운용 투명성도 높으며, 선별된 소수 종목 중심의 운용을 지향하기에 보다 응축된 포트폴리오를 제공받을 수 있다.

'신영 K배당 셀렉트 랩'은 전국 신영증권 영업점을 통해 가입할 수 있으며, 최소 가입금액은 5000만원이다. 상황에 따라 중도 해지도 가능해 자금을 유연하게 운용할 수 있다.

신영증권 관계자는 "신영 K배당 셀렉트 랩은 주주환원 강화 흐름 속에서 절세와 수익성을 모두 잡으려는 투자자들에게 최적의 대안이 될 것"이라며 "앞으로도 사내 인프라와 외부의 우수한 운용 및 자문사와 적극적으로 협력해 다양한 랩 상품을 선보이겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>