BC카드, 카드사 첫 여권 기반 외국인 결제서비스 출시

BC카드는 카드사 최초로 외국인 여권 인증 결제 서비스를 출시했다고 22일 밝혔다.

외국인 전용 간편 결제 서비스는 외국인등록증이 없는 외국인도 페이북 가입을 통해 온라인 쇼핑은 물론 음식 배달, 택시, KTX 예약 시 활용할 수 있다.

특히 외국인등록증 없는 단기체류 외국인과 외국인등록증 발급 전인 장기체류 외국인은 주민등록번호 미보유로 대부분의 온라인 결제 서비스 이용이 제한됐다.

이런 불편함을 해소하기 위해 BC카드는 제휴처가 발급한 외국인 선불카드 기반의 온라인 결제 인프라를 구축했다.

외국인 선불카드를 발급받을 수 있는 제휴처에서 실물카드를 발급받은 외국인이 본인 휴대폰에서 페이북을 설치한 후 회원 가입 단계에서 여권 인증 및 카드 정보를 등록하면 된다. 국내 350만여 개 온·오프라인 가맹점에서 즉시 사용 가능하다.

이 서비스는 다날에서 발급 중인 '콘다(K.ONDA)' 카드를 통해 이용할 수 있다. 향후 다양한 기업과의 제휴를 확대해 나갈 계획이다.

정철 BC카드 상무는 "앞으로 다양한 제휴처 대상으로 서비스 확대 및 신규 서비스 출시를 통해 외국인 대상 신규 수익원 발굴을 지속할 계획"이라고 말했다.





