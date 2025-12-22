본문 바로가기
NH농협생명, 농업인NH안전보험 가입자 100만명 돌파

문채석기자

입력2025.12.22 09:53

"농업인 사회안전망 강화"

NH농협생명은 자사 '농업인NH안전보험' 가입자 수가 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다.


NH농협생명, 농업인NH안전보험 가입자 100만명 돌파
농업인NH안전보험은 농작업 중 발생하는 재해 및 질병을 보장해 농업인과 농작업 근로자를 보호하는 상품이다.

농업경영체에 등록된 농업인은 주계약 보험료의 50%를 정부로부터 지원받을 수 있다. 기초수급대상자 및 차상위 계층에 해당하는 영세농업인의 경우 최대 70%까지 지원된다.


농협생명은 매년 농업인NH안전보험 가입자 확대를 위해 홍보 활동을 강화하고, 기존 계약자의 만기 시 재가입을 적극 유도했다.


최근 3년간 전국 농촌지역 농업인을 대상으로 농작업 안전물품 기부 행사를 실시하며 농업인의 안전사고 예방에 기여했다.

특히 올해는 농촌지역에서 근무하는 외국인의 안전을 보장하기 위해 외국인계절근로자(E-8) 전용 상품을 출시했다. 전년 동기 대비 2만명 이상이 추가 가입했다.


박병희 농협생명 대표이사는 "농협생명은 보장을 지속 확대하고 농업인의 실질적인 혜택을 높이기 위해 상품과 제도개선에 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 더 많은 농업인이 폭넓은 보장을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
