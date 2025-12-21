본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

구로구 중학생, 서울대생 멘토 만나 진로 조언 ‘촉촉콘서트’

김민진기자

입력2025.12.21 09:24

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23일 중학생 100명 대상…강연·학과 소개

서울 구로구(구청장 장인홍)가 23일 오후 2시 구로창의문화예술센터에서 '촉촉콘서트, 서울대 멘토들이 전하는 진심어린 진로조언' 행사를 개최한다.

지난 7월에 열린 촉촉콘서트에서 사회자가 서울대 멘토들을 소개하고 있다. 구로구 제공.

지난 7월에 열린 촉촉콘서트에서 사회자가 서울대 멘토들을 소개하고 있다. 구로구 제공.

AD
원본보기 아이콘

'촉촉콘서트'는 구로진로직업체험지원센터와 서울대학교 재학생 상담 동아리 드림컨설턴트가 공동 주관하는 청소년 진로 소통 프로그램이다. 다양한 진로 강연과 학과 정보를 제공해 학생들의 자기주도적 진로 탐색과 설계 역량을 강화하는 것을 목표로 마련됐다.


이번 프로그램에는 서울대 드림컨설턴트 멘토 15명이 참여해 관내 중학생 100명을 대상으로 진로 강연과 다양한 학과 소개를 진행한다.

1부 진로 강연에서는 서울대 재학생 멘토 3명이 다채로운 삶을 위한 태도, 다양한 경험과 사색으로써 스스로를 알아가라, 왜 하필 지금일까?를 주제로 강연한다.


2부 학과 소개에서는 서울대 10개 학과와 관련 정보를 소개하며 학생들이 진로에 대해 자유롭게 질문하고 소통하는 시간이 이어진다.

자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 구로진로직업체험지원센터(02-860-2889)로 문의하면 된다.


장인홍 구로구청장은 "이번 촉촉콘서트가 청소년들이 미래를 꿈꾸며 새로운 시각을 얻는 기회가 되길 바란다"며 "함께 성장하는 자리가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기로 입 헹구면 '감염 위험' "당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대형마트 식료품 훔치고는 무료나눔…산타옷 입은 도둑들 "우리가 로빈후드"

법원 판결에 머스크 재산 1105조원…사상 첫 7000억달러

쿠팡 본사 있는 미국 델라웨어, 기업들의 천국이 된 이유

아이들 장난감이 10만원?…연말 선물도 '소비 양극화'

삼성전자 가전과 구글 제미나이가 만났다…‘비스포크 AI 냉장고’ 공개

정용진 신세계 회장, 美 정재계 광폭 행보…AI·미디어 협력 모색

공격 줄이고 수익 키운 北의 가상자산 전략

새로운 이슈 보기