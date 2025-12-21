구로구 중학생, 서울대생 멘토 만나 진로 조언 ‘촉촉콘서트’

23일 중학생 100명 대상…강연·학과 소개

서울 구로구(구청장 장인홍)가 23일 오후 2시 구로창의문화예술센터에서 '촉촉콘서트, 서울대 멘토들이 전하는 진심어린 진로조언' 행사를 개최한다.

지난 7월에 열린 촉촉콘서트에서 사회자가 서울대 멘토들을 소개하고 있다. 구로구 제공. AD 원본보기 아이콘

'촉촉콘서트'는 구로진로직업체험지원센터와 서울대학교 재학생 상담 동아리 드림컨설턴트가 공동 주관하는 청소년 진로 소통 프로그램이다. 다양한 진로 강연과 학과 정보를 제공해 학생들의 자기주도적 진로 탐색과 설계 역량을 강화하는 것을 목표로 마련됐다.

이번 프로그램에는 서울대 드림컨설턴트 멘토 15명이 참여해 관내 중학생 100명을 대상으로 진로 강연과 다양한 학과 소개를 진행한다.

1부 진로 강연에서는 서울대 재학생 멘토 3명이 다채로운 삶을 위한 태도, 다양한 경험과 사색으로써 스스로를 알아가라, 왜 하필 지금일까?를 주제로 강연한다.

2부 학과 소개에서는 서울대 10개 학과와 관련 정보를 소개하며 학생들이 진로에 대해 자유롭게 질문하고 소통하는 시간이 이어진다.

자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 구로진로직업체험지원센터(02-860-2889)로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 "이번 촉촉콘서트가 청소년들이 미래를 꿈꾸며 새로운 시각을 얻는 기회가 되길 바란다"며 "함께 성장하는 자리가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



