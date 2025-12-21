본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

양천구, 무인민원발급기 확대 운영…법인전용 발급기도 도입

김민진기자

입력2025.12.21 08:46

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 10대 신규 설치·교체, 총 36곳 운영

서울 양천구(구청장 이기재)가 구민들이 원하는 시간에 편리하게 각종 민원서류를 발급받을 수 있도록 무인민원발급기 운영을 확대한다고 21일 밝혔다.

지하철5호선 신정역에 새로 설치된 무인민원발급기에서 제증명서를 발급 중인 구민. 양천구 제공.

지하철5호선 신정역에 새로 설치된 무인민원발급기에서 제증명서를 발급 중인 구민. 양천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

무인민원발급기는 주민등록, 보건복지, 지방세, 가족관계등록부 등 123종의 각종 제증명 서류를 행정기관 창구를 방문하지 않고도 언제든지 발급받을 수 있는 무인 행정서비스 시스템이다.


올해 구는 유동 인구가 많은 신정역 등 3곳에 무인민원발급기를 신규 설치했다. 이대목동병원과 양천세무서 등 내구연한이 경과한 7곳의 노후 기기는 시·청각장애인 겸용 기능을 갖춘 최신형 발급기로 교체해 고령자와 장애인을 포함한 모든 방문객이 불편 없이 이용할 수 있도록 접근성과 편의성을 강화했다.

올해 말까지 구청 민원실에 대법원 전용 통합무인발급기를 설치해 법인 관련 서류 발급 환경을 대폭 개선할 예정이다. 그동안 법인 인감, 법인 등기부등본 등 서류 발급을 위해 등기소를 직접 방문해야 했던 구민들은 앞으로 구청에서 법인 전용 서류를 발급받을 수 있게 된다.


구는 민선 8기 들어 민원 접근성이 낮은 지역과 이용 수요가 많은 시설을 중심으로 무인민원발급기 확충을 지속해 왔다. 올해 신규 설치한 발급기를 포함해 총 36개소에서 운영 중이며, 연간 약 6만건의 발급 실적을 기록하는 등 구민들의 이용도 꾸준히 증가하고 있다. 설치 현황에 대한 자세한 내용은 양천구청 홈페이지(민원서비스)를 통해 확인할 수 있다.


전국의 보건소에서 검사한 각종 제증명 서류를 무인민원발급기를 통해 손쉽게 출력할 수 있도록 '보건소 제증명 무인민원 발급 시스템'도 구축했다.

이기재 양천구청장은 "이번 무인민원발급기 확대 운영으로 구민들이 한층 더 편리한 환경에서 민원 서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 구민들의 편의와 만족도를 높이기 위해 민원 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기로 입 헹구면 '감염 위험' "당장 그만하세요" 의사들 경고…양치질 후 샤워기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대형마트 식료품 훔치고는 무료나눔…산타옷 입은 도둑들 "우리가 로빈후드"

법원 판결에 머스크 재산 1105조원…사상 첫 7000억달러

쿠팡 본사 있는 미국 델라웨어, 기업들의 천국이 된 이유

아이들 장난감이 10만원?…연말 선물도 '소비 양극화'

삼성전자 가전과 구글 제미나이가 만났다…‘비스포크 AI 냉장고’ 공개

정용진 신세계 회장, 美 정재계 광폭 행보…AI·미디어 협력 모색

공격 줄이고 수익 키운 北의 가상자산 전략

새로운 이슈 보기