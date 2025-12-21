양구군, 행안부 재정분석 ‘개선도 최우수’…특교세 3800만원 확보

강원도 양구군은 행정안전부가 주관한 '2025년(2024회계연도) 지방자치단체 재정분석' 결과, 개선도 부문 최우수 자치단체로 선정돼 특별교부세 3800만원을 확보했다.

지방자치단체 재정분석은 전국 243개 자치단체를 유형별로 구분해 재정 현황과 운영 성과를 건전성·효율성·계획성 3개 분야로 나누어 종합 평가하는 제도다.

양구군은 이번 평가에서 세외수입 증감률, 지방세 징수율 제고율, 지방세 체납액 증감률, 지방보조금 증감률, 자체경비 증감률 등 다수 지표에서 전년 대비 뚜렷한 개선 성과를 거두며, 동종 자치단체(군-Ⅲ 유형) 가운데 개선도 부문 최우수 자치단체로 선정되는 성과를 거뒀다.

아울러 건전성·효율성·계획성 전 평가 분야에서 고른 성과 개선을 이뤄 종합점수 부문에서도 전년 대비 두 단계 상승한 '나' 등급을 획득했다.

다만 지방의회 경비 절감률과 세외수입 체납액 증감률은 상대적으로 낮아 향후 보완이 필요한 부분으로 평가됐다.

김지희 기획예산실장은 "이번 평가는 재정 구조를 면밀히 점검하고 불필요한 지출을 절감하는 한편, 세입 관리를 강화해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 재정의 건전성과 효율성을 균형 있게 높여 책임 있는 재정 운영을 이어가겠다"고 말했다.





