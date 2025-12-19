본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

4000피 회복…코스닥은 1.6%↑

이민우기자

입력2025.12.19 15:51

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인, 코스피 팔고 코스닥 사고
기관은 양시장 모두 순매수

19일 코스피와 코스닥 양 지수 모두 선방하며 마감했다. 코스피는 4000선에 올라섰고, 코스닥은 1.5%대 상승 마감했다.


이날 코스피는 전날 대비 0.65% 오른 4020.55에 거래를 마쳤다. 4055.78로 개장한 이후 상승세가 꺾였지만 4000대는 유지했다.

투자주체별로는 외국인과 개인 각각 8338억원, 741억원을 순매도했다. 기관만 8799억원 순매수했다.


거의 모든 업종이 올랐다. 운송·장비 업종의 상승 폭이 3.05%로 가장 컸다. 이어 기계·장비(2.71%), IT서비스(2.54%), 증권(2.35%), 오락·문화(1.95%), 전기·가스(1.83%), 유통(1.50%), 보험(1.43%), 의료·정밀기기(1.40%), 금속(1.32%), 금융(1.23%), 부동산(1.16%), 화학(1.09%), 통신(1.07%) 등 대부분 업종이 1% 넘게 상승했다. 전기·전자(-0.66%)와 섬유·의류(-0.35%)만 하락했다.


시가총액 상위 10위 종목 중에서는 한화에어로스페이스 두산에너빌리티 가 각각 3.8% 오르며 가장 큰 폭으로 상승했다. 이어 HD현대중공업 (2.9%), 현대차 (1.7%), KB금융 (0.8%) 등의 순서였다. 삼성전자 SK하이닉스 는 나란히 0.9%씩 떨어졌다. LG에너지솔루션 은 전날과 동일한 보합으로 마감했다.

코스닥도 1.55^ 오른 915.27에 마감했다. 909.70으로 1% 가까운 상승 출발한 코스닥은 장중 한때 상승 폭을 2%대까지 키우기도 했다.


코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 양매수가 나타났다. 각각 1009억원, 1977억원을 순매수했다. 개인은 2766억원을 순매도했다.


대부분 업종이 상승세를 보였다. 일반서비스(3.00%), 금속(2.13%), 제약(1.81%), 운송장비·부품(1.66%), 의료·정밀기기(1.43%), 제조(1.37%), 전기·전자(1.29%), 기계·장비(1.24%), 유통(1.14%), 화학(1.05%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 음식료·담배(-0.80%), 출판·매체복제(-0.69%) 등은 내렸다.


시총 상위 10위 종목도 대부분 큰 폭의 상승세를 보였다. 삼천당제약 의 상승 폭이 6.2%로 가장 컸다. 레인보우로보틱스 (3.9%), 알테오젠 (3.7%), 리가켐바이오 (3.1%), 에이비엘바이오 (1.9%), 펩트론 (1.8%) 등이 뒤를 이었다. 에코프로 (-1.6%)와 리노공업 (-0.6%)만 하락했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기