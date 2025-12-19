4000피 회복…코스닥은 1.6%↑

외국인, 코스피 팔고 코스닥 사고

기관은 양시장 모두 순매수

19일 코스피와 코스닥 양 지수 모두 선방하며 마감했다. 코스피는 4000선에 올라섰고, 코스닥은 1.5%대 상승 마감했다.

이날 코스피는 전날 대비 0.65% 오른 4020.55에 거래를 마쳤다. 4055.78로 개장한 이후 상승세가 꺾였지만 4000대는 유지했다.

투자주체별로는 외국인과 개인 각각 8338억원, 741억원을 순매도했다. 기관만 8799억원 순매수했다.

거의 모든 업종이 올랐다. 운송·장비 업종의 상승 폭이 3.05%로 가장 컸다. 이어 기계·장비(2.71%), IT서비스(2.54%), 증권(2.35%), 오락·문화(1.95%), 전기·가스(1.83%), 유통(1.50%), 보험(1.43%), 의료·정밀기기(1.40%), 금속(1.32%), 금융(1.23%), 부동산(1.16%), 화학(1.09%), 통신(1.07%) 등 대부분 업종이 1% 넘게 상승했다. 전기·전자(-0.66%)와 섬유·의류(-0.35%)만 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 884,000 전일대비 33,000 등락률 +3.88% 거래량 208,030 전일가 851,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close 와 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 2,900 등락률 +3.89% 거래량 3,648,916 전일가 74,500 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수금·은보다 뜨거운 구리 랠리…차세대 원자재 수혜주에 시선 집중[클릭 e종목]"두산에너빌, 전력 공급 부족 속 '수주 행진' 긍정적" 전 종목 시세 보기 close 가 각각 3.8% 오르며 가장 큰 폭으로 상승했다. 이어 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 521,000 전일대비 17,000 등락률 +3.37% 거래량 173,544 전일가 504,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (2.9%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 6,000 등락률 +2.12% 거래량 1,206,922 전일가 282,500 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (1.7%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 125,200 전일대비 1,200 등락률 +0.97% 거래량 704,770 전일가 124,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (0.8%) 등의 순서였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 106,300 전일대비 1,300 등락률 -1.21% 거래량 22,670,915 전일가 107,600 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 와이씨, 삼성전자와 388억 규모 반도체 검사장비 공급 계약코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수금·은보다 뜨거운 구리 랠리…차세대 원자재 수혜주에 시선 집중 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 547,000 전일대비 5,000 등락률 -0.91% 거래량 3,311,973 전일가 552,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수금·은보다 뜨거운 구리 랠리…차세대 원자재 수혜주에 시선 집중코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close 는 나란히 0.9%씩 떨어졌다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 636,143 전일가 378,500 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수금·은보다 뜨거운 구리 랠리…차세대 원자재 수혜주에 시선 집중코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close 은 전날과 동일한 보합으로 마감했다.

코스닥도 1.55^ 오른 915.27에 마감했다. 909.70으로 1% 가까운 상승 출발한 코스닥은 장중 한때 상승 폭을 2%대까지 키우기도 했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 양매수가 나타났다. 각각 1009억원, 1977억원을 순매수했다. 개인은 2766억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승세를 보였다. 일반서비스(3.00%), 금속(2.13%), 제약(1.81%), 운송장비·부품(1.66%), 의료·정밀기기(1.43%), 제조(1.37%), 전기·전자(1.29%), 기계·장비(1.24%), 유통(1.14%), 화학(1.05%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 음식료·담배(-0.80%), 출판·매체복제(-0.69%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 큰 폭의 상승세를 보였다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 239,000 전일대비 13,500 등락률 +5.99% 거래량 324,368 전일가 225,500 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 6.2%로 가장 컸다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 450,500 전일대비 16,000 등락률 +3.68% 거래량 203,253 전일가 434,500 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (3.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 448,000 전일대비 17,000 등락률 +3.94% 거래량 766,223 전일가 431,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수예상 못한 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 대환코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close (3.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 171,700 전일대비 4,700 등락률 +2.81% 거래량 543,302 전일가 167,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감코스피, 4000선 하회 출발 후 회복 시도…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (3.1%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 190,400 전일대비 3,800 등락률 +2.04% 거래량 1,146,593 전일가 186,600 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수예상 못한 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 대환코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발 전 종목 시세 보기 close (1.9%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 244,000 전일대비 4,500 등락률 +1.88% 거래량 303,506 전일가 239,500 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (1.8%) 등이 뒤를 이었다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 96,800 전일대비 1,600 등락률 -1.63% 거래량 5,097,749 전일가 98,400 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스닥 장중 2% 상승…外人·기관 양매수코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.6%)와 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 500 등락률 -0.83% 거래량 295,662 전일가 60,000 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등약보합 출발 코스피…4100대 유지중숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.6%)만 하락했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



