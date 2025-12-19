본문 바로가기
與, '대전·충남 통합' 가속 페달…당내 특위 구성

문혜원기자

입력2025.12.19 14:38

내년 1월 법안 발의 목표

이재명 대통령이 대전·충남 행정통합에 속도를 낼 것을 주문하자 더불어민주당이 19일 당내 특별위원회를 구성하는 등 가속 페달을 밟고 있다.

대전·충남에 지역구를 둔 더불어민주당 의원들이 19일 국회 소통관에서 대전·충남 통합 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

민주당은 이날 오전 최고위원회의에서 '대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회'(충청특위)를 구성했다고 박수현 수석대변인이 전했다. 박 수석대변인은 이번 특위 구성을 두고 "대전·충남 행정통합을 통해 국가 균형 성장이라는 이 대통령의 국정 철학이 실천되는 것을 당에서 뒷받침하겠다는 의지의 출발점"이라고 밝혔다.


특위 상임위원장에는 황명선 최고위원이, 공동위원장에는 박범계·이정문·박정현 의원이 임명됐다. 이들 모두 대전·충남에 지역구를 둔 의원들이다.

황 최고위원은 "앞으로 의원들과 대전·충남의 시민사회, 각계 많은 분을 모셔서 이재명 정부와 함께 충남·대전특별시의 청사진을 마련하고 법안까지 조속히 마련되도록 하겠다"고 말했다.


충청특위는 통합시 명칭과 청사 활용 방안 등 내용을 논의하고 내년 1월 대전·충남 통합 관련 법안을 마련할 방침이다.


대전·충남 민주당 의원들은 이날 기자회견을 열고 "재정 분권과 자치 권한에 있어 수용할 수 있는 최대 범위의 특례를 확보하고, 중앙정부와의 긴밀한 협력을 통해 내실 있는 권한 이양을 이끌어내겠다"고 말했다.

특위 공동위원장인 박정현 의원은 회견 뒤 기자들에게 "숙의 과정을 거치면 (법안이) 내년 1월 말 정도에는 1차가 끝날 것 같다"며 "2월 중에 국회 행정안전위원회로 회부돼 공청회를 하면 빠르면 3월 초, 좀 늦어지면 3월 중순 정도에 (국회 본회의를) 통과할 수 있어 지방선거 일정과는 부딪힘 없이 추진될 것"이라고 설명했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
