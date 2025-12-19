본문 바로가기
군복 입은 산타 해군교육사, 지역사회에 따뜻한 사랑 나눔

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.19 13:46

전투병과학교 무장학부, 지역
아동복지시설 찾아 사랑 나눔

해군교육사령부 전투병과학교 무장학부(이하 '교육사 전투교')가 19일 성탄절을 앞두고 지역 아동복지시설을 찾아 따뜻한 정을 나눴다.

해군교육사령부 전투병과학교 무장학부 온정 전달.

해군교육사령부 전투병과학교 무장학부 온정 전달.

교육사 전투교 원사 김상훈, 윤종호, 상사 최규환, 김성훈 무장교관들은 지난 11월 4일 해군 전력분석시험평가단 주관으로 열린 '25년 전투발전제안에서 '유도무기 정격 성능 유지를 위한 비룡 장비실 통풍장치 개선' 건이 장려로 채택돼 받은 포상금으로 생필품 등 후원물품을 구매해 진해구 소재 아동복지시설 꿈놀이터에 전달했다.


무장학부는 지난 '23년과 '24년에도 전투발전제안에서 우수한 성과로 받은 포상금을 지역사회에 환원하며 훈훈한 전통을 이어오고 있다. 특히, 원사 윤종호 교관은 지난 3년간 나눔에 동참해 큰 의미를 더했다.

원사 김상훈 교관은 "성탄절을 앞두고 아동들에게 뜻깊은 선물이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회의 일원으로서 이웃사랑을 실천하고 국민과 상생하는 해군이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
