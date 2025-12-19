본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

이용기 성일축산 대표, 강진 9호·전남 165호 아너소사이어티 가입

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.19 14:03

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이용기 성일축산영농조합법인 대표가 강진군 제9호·전남도 165호로 아너소사이어티 회원에 가입했다. 전남사회복지공동모금회 제공

이용기 성일축산영농조합법인 대표가 강진군 제9호·전남도 165호로 아너소사이어티 회원에 가입했다. 전남사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회는 이용기 성일축산영농조합법인 대표가 강진군 제9호·전남도 165호로 아너소사이어티 회원에 가입했다고 19일 밝혔다.


이번 가입식은 전날 열린 강진군 산타원정대 출정식에서 함께 열렸다. 이날 가입식에는 허영호 전남사회복지공동모금회장과 강진원 군수, 군의회 의장 및 의원 등이 참석했다.

아너소사이어티는 사회복지공동모금회에 1억 원 이상을 기부하거나 약정할 경우 회원으로 가입할 수 있다. 강진 출신인 이 대표는 전남대 농대를 졸업 후 양돈업에 뛰어들어 꾸준히 축산업 발전에 힘써 왔다.


이용기 대표는 "고향에서 받은 사랑에 대한 작은 감사의 표현이라고 생각한다"며 "나눔 실천이 누군가의 삶에 오래 남는 희망이 되기를 바란다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"300만원짜리는 22만원"연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

이억원 "150조 국민성장펀드, AI 등 7건 1차 프로젝트 선정"

새로운 이슈 보기